Sıkıntı-stres-korku cinsel hayatı etkiler
Şeker hastalığı, cinsel hayatı etkiler. Erken boşalma şikayetlerden birisidir. Bu nedenle perhiz-su-hareket-düzenli tedavi ve stres kontrolü şarttır.
Düzensiz beslenen, düzensiz ilaç kullananlarda olumsuzluklar fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres-sıkıntı- korku-kaygıdır. Bir kez mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca şikayetlerin geçmezse psikolojik destek al. Gerilim erken boşalmayı tetikler.
Depresyon hapı kullanıyorum. Cinsel hayatım allak bullak oldu. Hapı bıraksam iyi olur mu?
Depresyon hapına doktor mu başlattı yoksa sen mi açık bir eczaneden aldın? Evin şalteri atınca elektrikçiye gidiyorsunuz kendi şalteriniz atınca kafanıza göre ilaç alıyorsunuz. Olmaz.
Her ilaç her şeye iyi gelmez. Bu tip ilaçlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Zaten depresyonda da cinsel istek azalabilir. Tavuk mu yumurtadan çıktı yumurta mı tavuktan diye düşünmeyin.
İlacı kesin. Psikiyatri uzmanına muayene randevusu alın.
Cildime çok dikkat ediyorum. Arkadaşım 'Bebek kremi kullan' dedi. Bu doğru mu?
Bebek kremi kullanmak doğru değildir. Yetişkinlerin cildinin asitlik düzeyi farklı, çocuk ve bebeklerin cilt asitlik düzeyi farklıdır. Bu nedenle bebek ve çocuk ürünleri yetişkinler için uygun olmaz. Yetişkin insanda üst tabaka epidermisin asitlik derecesi 5.5'tir. Ancak yeni doğan bebeğin cilt üzeri asit mantosu henüz oluşmadığı için hazırlanan ürünler farklıdır.
Kendinize has özelliklere göre bakım ürünü kullanmalısınız.
DÖVME YAPTIRMAK ZARARLI MI?
Dövme yaptırmak istiyorum. Ama kansere neden olur diye korkuyorum. Zararı var mı?
Geleceği bilmem mümkün değil. Ancak, yazdıklarından anladığım kadarı ile dövme konusunda çok da istekli değilsin.
Bir uygulama kanser yaparsa tehlikeli, yapmazsa tehlikesiz midir? Özellikle bulaşıcı hastalıklar açısından dövme ile ilgili riskler vardır. Derisi insanın orijinal ve vazgeçilmez kıyafetidir. Paha biçilmez, dünyada bir tane olan bir kıyafettir insanın cildi. Mümkün olduğu kadar korumak kollamak önemlidir.
EŞİM İLİŞKİDEN KAÇINIYOR
64 yaşındayım. Eşim cinsel ilişkiye girmekten kaçınıyor. Ben istiyorum, o istemiyor. Ne olur bana yardım edin.
Yaş ilerledikçe kas, kemik, eklemler aşınır. Eski pozisyonlar şimdi rahatsız edici olabilir. Uygun pozisyonlarınızı düşünün. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar "Bu yaştan sonra" diyerek bu muayenelerini önemsemezler. Bazen idrar kesesirahim sarkmaları, ilişki sonrası idrar yapma şikayetleri olabildiğinden ilişkiden sakınabilirler.
ADAÇAYI AŞKI TAZELER
Son zamanlarda cinsel isteğim artmıyor. Adaçayı önerdiler. İyi gelir mi?
Cinsel istek azalması çok sık rastlanan şikâyetlerdir. Ruhsal durum, cinsel organların ve bazı hormonların hastalıkları cinsel isteği azaltabilir. Bitkiler ve gıdalar önemli desteklerdir. Ancak sihirli çareler değildir. Ruhsal durum ya da altta yatan bedensel hastalıklar çözülmeden çayla çorbayla harikalar yaratamazsınız. Adaçayı, ısırgan otu çayı, adamotu kökü çayı bu açıdan faydalıdır. Unutmayın çalışmayan motora hangi yağı koyarsanız koyun bir işe yaramaz.
57 yaşındayım. 3 hafta önce prostat ameliyatı oldum. Uzun zamandır eşime yaklaşamadım. Ne zaman ilişki olur?
Sabreden derviş muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk 3 ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1.5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın. Bisiklet, motorsiklet ve binek hayvanlarına (at, eşek vs) binme.
5 yıllık evliyiz. 3 çocuğumuz var. Eşim 'Tüp bağlatalım' dedi. Bir zararı var mı?
Bahsettiğiniz durum, kadınlarda yumurtayı taşıyan tüplerin ameliyatla bağlanmasıdır.
Uygulandıktan sonra artık gebe kalınması beklenmez. Tüplerin bağlanması, kadının cinsel isteğinde, adet düzeninde, vücut yapısında herhangi bir değişiklik meydana getirmez. Bütün bu olaylar eskisi gibi devam eder.
UYKUDA NEFESİM DURUYOR
3 aydır eşimle bir şey yapamıyoruz. Bir de uykuda nefesim duruyor. Buna ne dersiniz?
Bu tariflerle sadece "uyku apnesi hastalığı" derim. Erkeklerde empotans, iktidarsızlık, kadınlarda cinsel isteksizlik, libido kaybına neden olarak cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor. Erkeklerde iktidarsızlığa neden olurken, kadınlarda ise cinsel isteksizlik ve orgazm güçlüğüne yol açabiliyor. Uyku apnesinin cinsel ilişkide sorun yaratmasının diğer bir önemli nedeni, hastaların uykuya eğilimleri nedeniyle cinsel ilişkiyi sürdürememeleridir. Bir an evvel doktora görün.
Doktor bey, kortizonlu ilaçlar kemik erimesi yapar mı?
Uzun süreli kullanımlarda yapar. Kemik erimesi yani osteoporozda kemik kütlesi azalır.
Erkeklerde de olur. Erkeklerde ve menopozdan önce kadınlarda yıllık kemik kayıp oranı yüzde 0.25-1 dir. Kemik kütlesindeki her yüzde 10'luk düşüş kırık riskini 2 katına çıkarır. Genetik, yaş, yumurtalıkların alınması sonrası ve hareketsizlikte kemik erimesi artar.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Sıkıntı-stres-korku cinsel hayatı etkiler
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