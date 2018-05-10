İlişki sırasında felç geçirir miyim?
Önce Korkma. Korku tek başına riski arttırır. Kesinleşmiş risk faktörlerinden biri yaştır. 55 yaşından sonraki her on yılda felç olma riski 2 katına çıkar. Yaşın genç. Hipertansiyon, sigara, şeker hastalığı, insülin yüksekliği, tıkayıcı kalp hastalığı, kalp yetmezliği, tıkayıcı damar hastalığı, kalp ritim bozukluğu, şişmanlık, hareketsizlik, menopoz hormon tedavisi durumları felç geçirme riskini arttırır. Bir kez iç hastalıkları uzmanına muayene ol. İlişki sırasında yarı tokluk hali, dinlenmişlik, sakinlik şart. Gergin şartlarda çok aç-çok tok-yorgun haller çeşitli hastalık risklerini arttırabilir. Baban hastalık ve risklerini kontrol etmediyse cinsel ilişkide bu hastalık gelişmiş olabilir.
Şişmanım ben. Biraz fazla 112 kilo yani. Arkadaşlar, "Soğuk su iç, kilo verirsin" diyorlar. Gerçekten zayıflar mıyım?
Beklediğin etki soğuk suda yok. Keşke olsaydı. Hepimiz rahatlardık. Şişmanlığının gerçek nedenini bulalım. Sorunu çözmezsek kalıcı fayda olmaz. Korkma. İç hastalıkları uzmanına git. Troid testleri, şeker testleri, insülin direnci gibi metabolizmamızı isteğimiz dışında bozan hastalıklar varsa tespit edelim. Ayrıca ayrıntılı tartıya çık. Yağ, su, kas oranlarını öğren. Diyet takibine gir.
ŞEKER HASTALARI BOL SU İÇMELİ
2 yıldır şeker hastasıyım. 39 yaşındayım. Ne yaptıysam şekerim düzelmedi. Bıktım, bunaldım, vazgeçtim. Niye düzelmiyor bu şeker?
Düzelmeyen şeker hastası yoktur. Düzelmek istemeyen veya düzeltilemeyen şeker hastası vardır. Sana özel değişiklikleri tespit edip uygulaman gerekir. Öncelikle güvenebileceğin bir doktor bul. Sihirbaz arama. Sabır yoksa tedavi olmaz. Daha önce yapılanları gözden geçirelim. Şeker hastalığına e��lik eden diğer hastalıkları araştıralım. Sen de beslenme alışkanlıklarını olması gerektiği gibi uygula. Yeterince su iç. Hareket et. Güzel uyu. Diyetine uy. Stresin için destekleyici ilaç kullanalım. Şeker ilaçlarını doğru kullan. Hadi pes etmek yok. Yeniden başla.
TIBBİ HACAMAT ÖNERİRİM
Maden mühendisiyim. 2 yıldır tedaviye cevapsız ağrılar, halsizlikler yaşıyorum. Ağır metal zehirlenmesi bu şekilde şikayetler yapıyormuş.
Ne yapmalıyım?
Çalıştığınız iş kolu ve iş yeri ortamlarını bilmemekle beraber solunum, cilt, gıdalar yoluyla ağır metaller bedenimizde birikebilir.
Sadece mesleğinizde değil deniz ürünleri, ambalajlı beslenme, egsoz soluması gibi teknoloji çağının en önemli sorunlarından biri ağır metal zehirlenmesidir. İç hastalıkları uzmanına gidin. Muayene olun. Ağır metallerin kanda, idrarda, saçta analizleri yapılır. Hacamat bedendeki ağır metal detoksu için en faydalı uygulamalardan biridir. Tıbbi hacamat yapan bir doktor bulup uygulamanızı önerebilirim. Ayrıca troid fonksiyon testleri, D vitamini, B vitamini gibi bazı testlerde gerekebilir.
AŞKIN İLACI ZEYTİNYAĞI
Eşimle beraberken daha iyi olmak istiyorum. Hemen tükenmek istemiyorum. Bunun için neler yemem gerektiğini öğrenmek istiyorum. Çok şey mi istiyorum?
Hayır, çok şey istemiyorsun. Doğal istekler bunlar. Karpuz, bitter çikolata, midye, ceviz, üzüm suyu, sarımsak, balık, yeşillik, acı biber, zeytinyağı doğal olarak sertleşmede iyileşme sağladığı bilinen gıdalar. Kullanmana engel durumlar yoksa sofranda bulundurabilirsin.
Hocam siz 'nöral terapi' diye yazı yazmıştınız. Kardeşimin migreni var. Bir yerde okumuş. İyi gelir diye. İyi gelir mi?
İyi gelebilir. Migren ağrıları için kullanılan bir tedavi metodudur. Uygulanmasına aykırı bir durum tespit edilmezse hastalarda oldukça yüz güldürücü sonuçlar oluyor. Migreni tetikleyen durumlardan sakınmak en önemli yaklaşımdır. Mayalı alkoller, kırmızı şarap, aşırı kahve ve kafein, aşırı çay içmek, yapay tatlandırıcılar, turşular, monosodyum glutamat içeren hazır gıdalar ve nitrat içeren gıdaların tetikleyici gıdalardır.
Kardeşinize özel tetikleyici durumları da tespit etmeye çalışın.
Ben çok bunaldım. Gencim, başarılıyım, para kazanıyorum. Ama eşime gelince ilişkide 1 dakikada bitiyorum. Neden başaramıyorum?
Sertleşme sorunu çok sık rastladığımız bir sorundur. İş ve para kazanma yüksek kaygı, yorgunluk, kan şeker düzensizliğine neden olabilir. Acelecilik alışkanlığı oluşur. İlişki bu şartlarda sertleşememe ile sonuçlanabilir. Ayrıca alkol alımı, depresyon, tansiyon düşüren-ağrı kesenantidepresan ilaçlar, kokainamfetamin içeren ilaçlar, stres, kızgınlık, şişmanlık, cinsel isteksizlik sertleşme sorunları yaratır. İlişki bir görev değildir. Tek kişilik değildir. Korkma, panikleme. Germe, gerilme. İç hastalıkları uzmanına git. Genel muayene ve tetkiklerin yapılsın.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- İlişki sırasında felç geçirir miyim?
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