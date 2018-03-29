Az tuz tüketin
MAALESEF etkiler.
Ağzınızın tadı kaçmasın diye tuzu azaltın. Ya nefis ya da beden huzursuz oluyor.
Beden huzursuzluğu tedavisi zor olan bazen de olmayan durumlara neden oluyor. Nefis huzursuzluğu büyüyünce unutuluyor.
Ayrıca fazla tuz tüketimi idrarla kalsiyum atılmasını arttırarak kemiklerden kalsiyum kaybına neden oluyor.
Hazır gıdalardan uzak dur. Tuzluğu masadan kaldır.
Yiyeceklerin kendi tuzu zaten var. Baharat ve maydanoz, nane, kekik, dereotu, rezene, fesleğen gibi aroma sağlayıcılar tuz yerine tercih edilmelidir. Turşu, ketçap, hardal, soya sosu vb. yiyecekler çok tüketildiğinde hastalık ihtimali kaçınılmaz olur. Sebze ve meyve tüket.
Bol su iç.
Halsizlik, nefes nefese kalma, çabuk yorulma şikâyetim var. Şişmanım. Gebelikte kan şekerim dengesiz. Ne yapayım?
YAPACAĞIN en önemli hareket, bazı kan testlerini yaptırman olacak. En azından 2 saatlik şeker yükleme testi, insülin direncini öğrenmek için HOMA IR testi yaptır. Kan sayımı, tiroit çalışmasını gösteren TSH gerekecek. Ayrıca nefes nefese kaldığına göre burundan da nefes almıyorsun demektir. Burnun tıkalıysa birde şişmansan sonuç böyle oluyor. Hemen bir kez Kulak Burun boğaz muayenesi ol.
YAĞLI YEMEK SİVİLCE YAPAR
Bir aydır sivilcelerim var. İyice yoğunlaştı. Tahlilde Ast: 56 Alt: 84 çıktı. Açlığa dayanamıyorum. Yardım edin...
TABİKİ ki ederim. Yeter ki dinle. Yağlı ciltlerde sivilceler daha fazla olur. Karaciğer testlerinde hafif yükselme var. Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden özellikle çikolatalar, meyve suları, lokumlar, çok tüketilebiliyor. Bu da Karaciğer yağlanması yapabilir. LDH, GGT, TSH, LDL kolesterol, trigliserid'e baktır. Şeker yükleme testi ve hepatit testleri yaptır. Karaciğer ultrasonu çektir.
AŞIRI CİNSEL TATMİN ZARARLI
Hocam; 20 yaşındayım. Sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?
TABİ ki olabilir. Cinsiyetini belirtmemişsin. Zaten fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, cinsel ilişki kadar çok enerji harcanan bir olaydır. Bedenin kan dolaşımı, hormonları değişir. Ancak her şeyin aşırısı zarardır. Gerek cinsel organlar, gerek ruhsal, gerek sosyal ve gerekse tüm beden için sakıncalı sonuçları olabilir. Kendi kendini bunu yapmaktan alıkoyamıyorsan mutlaka bir psikiyatriste görün.
HER YÜKSEK DEĞER KANSERİ İŞARET ETMEZ
45 yaşındayım adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. Ca 15-3 istediler. Bu test kanseri gösterir mi?
EVET gösterir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir.
Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselebilir. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Az tuz tüketin
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