Önder Sav CHP'den istifa etti: Kararın arkasındaki eski kavga!
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararı ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme yoluyla koltuğa dönmesinin ardından Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin istifa ederek "Yeni Parti"yi kurdu. Bu gelişmeyle başlayan CHP-Yeni Parti krizi partinin en derin isimlerinden Önder Sav’ın istifasıyla yeni bir boyut kazandı. Eşi, çocukları ve damadıyla birlikte 70 yıllık partisinden bağlarını koparan eski Genel Sekreter Sav, istifa gerekçesini açıklarken "Maalesef CHP’nin genleriyle oynanmış ve CHP başkalaştırılmış bir partiye dönüştürülmüştür." ifadelerini kullandı. Bu kritik kopuşun perde arkasında ise Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle birlikte 2010 yılından bu yana süregelen tasfiye geriliminin ve iki isim arasındaki eski hesaplaşmanın yeniden patlak vermesi yatıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" kararı sonrasında başlayan ve genel başkanlık koltuğunun mahkeme kararıyla yeniden Kemal Kılıçdaroğlu'na geçmesiyle tırmanan kriz, partide taşları yerinden oynatmaya devam ediyor.
Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin istifa ederek "Yeni Parti"yi kurmasının ardından, CHP'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav da 70 yıllık partisinden bağlarını tamamen kopardı. Eşi, iki çocuğu ve damadıyla birlikte istifasını veren Sav, yoluna Yeni Parti saflarında devam edecek.
"CHP'NİN GENLERİYLE OYNANDI"
Partisinin dönüşüm geçirdiğini iddia eden Önder Sav, CHP'nin tarihsel çizgisinden koptuğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı. Sav, istifasının gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:
"Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuvayi Milliye'nin devamı olarak kurulmuş olan CHP, bugünkü CHP değildir. Maalesef CHP'nin genleriyle oynanmış ve CHP başkalaştırılmış bir partiye dönüştürülmüştür."
KILIÇDAROĞLU İLE "ESKİ HESABI" VAR!
Kemal Kılıçdaroğlu döneminde derin bir sessizliğe gömülen Önder Sav''ın Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde arka plandaki aktör olduğu iddiaları gündeme gelmişti.
Ancak kulislerde, bu istifanın arkasında Kemal Kılıçdaroğlu ile geçmişe dayanan derin bir hesaplaşmanın ve "eski bir savaşın" yattığı konuşuluyor.
2010 yılında Deniz Baykal'ın istifasıyla sonuçlanan kaset skandalının ardından, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve genel başkanlık koltuğuna oturmasında aktif rol oynayan isim Önder Sav'dı. Fakat Kılıçdaroğlu genel başkan olur olmaz ilk hamle olarak Sav'ı MYK'dan uzaklaştırdı ve 2011 seçimlerinde aday göstermeyerek tasfiye etti. İki isim arasındaki bağlar bu tarihten itibaren tamamen koptu.
2023 SONRASI SERT REST: "SEN GİDERSEN PARTİ BOŞTA KALMAZ"
Tasfiye edildikten sonra Kılıçdaroğlu'na karşı sert bir muhalefet yürüten Sav, 2023 seçim yenilgisinin ardından tepkisini daha da sertleştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçlarını başarı gibi sunmasını eleştiren ve "Yanlış, hayalperest vaatler verildiğini" söyleyen Sav, "Sen gidersen parti boşta kalmaz" restini çekmiş ve derhal olağanüstü kurultaya gidilmesini savunmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN DÖNÜŞÜ İPLERİ KOPARDI
Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla tekrar CHP'nin başına geçmesi, ikili arasındaki bu eski defterleri yeniden açtı ve Sav'ın istifa sürecini hızlandırdı.
HAFIZALARDAKİ SKANDAL "HAC" SÖZLERİ
CHP'nin en kıdemli isimleri arasında yer alan Önder Sav, geçmişte söylediği ve büyük tepki toplayan skandal sözleriyle de hafızalarda yer ediyor. Sav, 2008 yılında CHP Genel Sekreteri olduğu dönemde Elmadağ'da bir vatandaşın Hacca gitme isteğini dile getirmesi üzerine, "Boşver, Araplara para kaptırma. Bakarsın Muhammed seni bırakmaz" ifadelerini kullanmıştı. Önder Sav ise bu sözlerin bir "şaka" olduğunu savunmuştu.
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