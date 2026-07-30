Önder Sav CHP'den istifa etti: Kararın arkasındaki eski kavga!

Özgür Özel ile birlikte toplam 91 milletvekilinin istifa ederek "Yeni Parti" yi kurmasının ardından, CHP 'nin eski Genel Sekreteri Önder Sav da 70 yıllık partisinden bağlarını tamamen kopardı. Eşi, iki çocuğu ve damadıyla birlikte istifasını veren Sav, yoluna Yeni Parti saflarında devam edecek.

"Mustafa Kemal'in önderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin ve Kuvayi Milliye'nin devamı olarak kurulmuş olan CHP, bugünkü CHP değildir. Maalesef CHP'nin genleriyle oynanmış ve CHP başkalaştırılmış bir partiye dönüştürülmüştür."

Önder Sav ve Özgür Özel (Foroğraf DepoPhotos'tan alınmıştır)

KILIÇDAROĞLU İLE "ESKİ HESABI" VAR!

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde derin bir sessizliğe gömülen Önder Sav''ın Özgür Özel'in genel başkanlığı döneminde arka plandaki aktör olduğu iddiaları gündeme gelmişti.

Ancak kulislerde, bu istifanın arkasında Kemal Kılıçdaroğlu ile geçmişe dayanan derin bir hesaplaşmanın ve "eski bir savaşın" yattığı konuşuluyor.

2010 yılında Deniz Baykal'ın istifasıyla sonuçlanan kaset skandalının ardından, Kılıçdaroğlu'nu destekleyen ve genel başkanlık koltuğuna oturmasında aktif rol oynayan isim Önder Sav'dı. Fakat Kılıçdaroğlu genel başkan olur olmaz ilk hamle olarak Sav'ı MYK'dan uzaklaştırdı ve 2011 seçimlerinde aday göstermeyerek tasfiye etti. İki isim arasındaki bağlar bu tarihten itibaren tamamen koptu.