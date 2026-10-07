66 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Tahlil yaptırdım. Prostat büyümüş dediler. Önceden de kum döküyordum. Kum dökmek prostatı büyütür mü?

Prostat bezi hastalıklarında, idrar kesesi hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kum dökme diye özetlenen kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostat bezi ile ilgili tanı koyabilmek için idrar tahlili, kan tahlili, ultrason filmi ile üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Uzman muayenesinde tereddütte kalırlar. Birçok hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler.



39'U GEÇİYORSA...

Etrafımdaki herkesin ateşi çıkıp duruyor. Bu tip şikâyetler olursa ne zaman hastaneye başvurmalıyım?

39 dereceyi geçen ateşin varsa ve 48 saate her ne yaptıysan düşmüyorsa grip hastalığını takiben nefes darlığınız var ve kısa kısa nefes alıyorsanız hemen bir hastane aciline başvur. 3 aydan büyük bebeklerde grip var ve yüksek ateş varsa hemen bir hastane aciline başvur veya 112'ye haber ver. Ayrıca, yutkunurken zorlanma ve ağrı, göğüs, kulak ve sinüzit bölgenizde ağrın var ve balgamlı öksürük varsa mutlaka doktor başvurusu yap.

HER YAŞTA OLUR

27 yaşındayım. 1 aydır eklemlerim ağrıyor. Karın ağrım ve ishalim var. Romatizma ilacı kullandım, faydası olmadı. Bu yaşta romatizma olur mu?

Olabilir. Ancak bazı enfeksiyon hastalıkları da romatizmaya benzeyen ağrılar yapabilir. Whipple hastalığı dediğimiz bir hastalık var. Mikroba bağlı bu şikayetleri yapabilir. Doktoruna git. Tanıda gecikirsek olumsuz sonuçlarla karşılaşabiliriz.



HEP TUVALETTEYİM

Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Sürekli tuvaletteyim. Dışarı çıkamaz oldum. Herkes prostatımdan sanıyor. Başka ilaç içsem olur mu?

Her ilacın etkisi ve yan etkisi olabilir. Alfa bloker denilen ilaç grubu, şayet senin için kullanılmasına engel bir durum yoksa hem hipertansiyon hem de prostat bezi hastalığını tedavi edici olacaktır.