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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
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Ultrason çektir

Eklenme Tarihi 30 Ekim 2026

Sağ tarafımda ağrı vardı. Ultrasonla baktılar. Safra kesemde taş varmış. Yanlışlık olabilir mi?

ANLAŞILAN ürküp-korkup huzursuz olmuşsun. Güven duyduğun bir yerde tekrar ultrason çektir. Safra kese taşı ailesel, diyet, hormon, kan ve karaciğer hastalığı, alkol, kullanılan ilaçlar gibi birçok konudan etkilenebilir. Erken yaşta da görülebilir. Ayrıca hızlı kilo verenlerde de safra taşı oluşabilir. Yakın zamanlarda hızla kilo verecek uygulamalar yaptıysan sebep bu olabilir.

ENFEKSİYON RİSKİ

Nafiz hocam, 3 aydır idrarımda yanma var. Doktor 2 kez antibiyotik verdi. Ama problem devam ediyor. Ne yapmam gerekiyor?

İDRARDA yanma devam ediyorsa ileri tetkik gerekir. Sebep mikrobik ise kullanılan antibiyotik etkisiz kalmış olabilir. İdrar kültürü ve ortaya çıkan mikroplara hangi antibiyotiğin verilmesini gösteren antibiyogram yapılabilir.

D VİTAMİNİ SORUNU

D vitaminim sürekli düşük çıkıyor. Bu ileride risk oluşturur mu?

EVET. D vitamini bedenimizin temel vitaminlerindendir. Yokluğu, azlığı hastalık ve şikayetlere neden olur. Özellikle bağışıklık sistemi D vitamini eksikliğinde zayıflar. Covid-19'dan korunmak için "D vitamini eksikliği olmasın" diyoruz. Ayrıca D vitamini noksanlığında depresyon, diş problemleri, kalp-damar hastalıkları, kanserler, kronik yorgunluk sendromu, saç dökülmesi, uykusuzluk, eklem ve kemik sorunları hatta öğrenme ve hafıza kayıpları ortaya çıkabilir.

BAĞIŞIKLIK ÖNEMLİ

Hocam, arkadaşlara 'Aşık oldum tansiyonum düzeldi' diyorum. Kimse inanmıyor. Tansiyonum ilaç kullanmadan normal gidiyor. Bu dertten kurtulmuş olabilir miyim?

AŞK da sıcak gibi tansiyonu bir düşürüp bir yükseltir. Yani yine de sen ilaçlarını atma. Yapılan araştırmalara göre aşık olan kişilerde beyin kan akımı, hafıza ve beceriler artar, iştah azalır, metabolizma hızlanır, kilo kontrolü iyi olur, kalp ritmi hızlanır. Aşk, bağışıklığı güçlendirir, seks hormonlarının artması ile ciltte duruluk ve canlılık sağlanır.

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