Çok şişmanım. Ne yapsam kilo veremiyorum. Beni zayıflatır mısınız?

Kesinlikle zayıflatırım. Ancak önce bir söz vermen gerek. Daha önce yaptıklarını yapmayacaksın. Bahane bulmayacaksın, düzenli diyet yapacaksın, günde en az bir saat egzersiz yapacaksın, sana söylediğim tahlilleri yaptıracaksın, gerek olursa sana vereceğim ilaçları düzenli kullanacaksın, zayıflama ürünleri ve reklamlarına kanmayacaksın, gerekirse bir psikologdan destek alacaksın. Ondan sonra zayıflamana yardımcı olabilirim. Hodri meydan.

HEPATİTEN KORUNMAK

Teyzem rahatsızlandı. Üç aydır şikayetleri vardı. Geçen tahlilleri çıktı. 'Hepatit B mikrobu var' demişler. Bulaşmasın diye ne yapmalıyım?

Hepatit karaciğer iltihabı demektir. Genel olarak hepatitlerden korunmadan bahsedelim. Hepatit A ve E'den korunmak için özenli temizlik şart. Uzun süreli korunma için Hepatit A'ya karşı aşılanma veya kısa dönemde korunma sağlamak için immunglobulin dediğimiz ilaçlar kullanılır. Hepatit B ve D'den korunmak için; korunmasız cinsel ilişkiden kaçının. Hepatit B'den korunmanın en güvenli yolu aşı olmaktır.

FITIĞI İYİLEŞTİRMEZ

70 yaşındayım. 10 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım ancak ameliyat olamıyorum. Buna iyi gelecek bitkisel karışım önerir misiniz?

Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler var olan fıtığın ilerlemesini ve içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller. Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar kuvvetli öksürükler şikayeti ve hastalığın şiddetini artırabilir. Kabız kalmamanız için çayı demli içmeyin. Papatya-rezene-ıhlamur tercih edin. Hamur işi tüketmeyin. Bol bol su için. Mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.

DURUMU CİDDİYE AL

Kan tahlili yaptırdım. Kansızlık çıktı. Ateş basması da oluyor. Ne yapmalıyım?

Geçmiş olsun. Sonuçlara göre hafif-orta düzeyde kansızlık var diyebiliriz. Ancak bazı ek testler yaptırabilirseniz uygun olabilir. Demir, demir bağlama kapasitesi, ferritin, TSH, B12 vitamini düzeyi, folik asit düzeyi ve gaitada gizli kan testi yaptırıp tekrar bizleri bilgilendirin. Kansızlık araştırmasında basur (hemoroid) kanaması, burun kanaması, bayanlarda adet düzeni ile ilgili bilgiler de önemlidir.