

29 yaşındayım. 8 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Reflü bir daha başlar mı? Riskli miyim?



BAŞLAR.

Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebekler dahil her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür. Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını arttıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler. Yavaş ye.İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.

VAKİT KAYBETME

Bilgisayar programcısı 30 yaşında bir kadınım. Yaygın, tekrarlayan el bilek ağrılarım oluyor. Romatizma olabilir mi?

ANLATTIĞINA göre daha çok işine ve mesleğine bağlı şikayetler gibi duruyor. Bilgisayar ve ekranlı çalışılan mesleklerde başka şikayetlerde olabilir. Tekrarlayıcı harekete bağı bozukluklar, el bileği sendromu, aile bireyleri arasında iletişimde aksama, İş verimi ve okul başarısında düşme, uykuya ayrılan saatlerin azalması, gözlerde yorulma meydana gelebilir. Bununla beraber ailede romatizmal hastalıklar varsa bir kez romatizma testlerini yaptırman uygun olabilir.

TOZLARDAN UZAKLAŞIN



5 yıldır oğlumda alerjik rinit var. Burun spreylerini kullanıyoruz. Şimdi 15 yaşında. Başka çaresi var mı?

ALERJİ, artmış hassas bir koruyucu cevaptır. Koruma amacını yerine getirirken hayatımıza şikayetler katar. En önemli tedavi sakınmaktır. Tespit edilen tozlardan, gıdalardan, kimyasal maddelerden ve diğer maddelerden uzaklaşmalıyız.

Bedenimizin verdiği tepkiler kontrol dışına çıkınca doktor tarafından verilen ilaçları doğru uygulamalıyız. Özellikle kortizonlu burun sprey ve damlaları alerjik rinitte sık kullanılır. Sıkmadan yarım saat önce burnunuzu yıkamanız önemlidir.

Ayrıca amacı dışında, doktorun tavsiyesinden fazla kullanılması burun içinde aşınma ve yaralara neden olabilir. Doktorunun takibinde kalması en güvenli yoldur.

ZAYIFLAMAN ŞART

Herkes bana 'Şişmansın' diyor. İştahım kaçıyor. 101 kilo-yum, 182 santim boyundayım. Şişman mıyım?

BOYUM uzun, kemiğim kalın sohbeti çok geçerli değil. Çünkü boy-kilo uyumu önemli. Beden Kitle Indeksi (BKI veya BMI) denilen orana göre cümle kuruyoruz.

Bu hesaplamaya göre ise olmanız gereken ideal kilonuz 77 kilogram. Yaklaşık 24 kilo fazlanız var. Yine bu hesaba göre kitle indeksin 30.5... Yani obezite tanısı alıyorsun. Zayıflaman şart. Önce haklı çıkarmaktan vazgeç. Bu sana zarar verir. Bir an evvel kilolarından kurtul.