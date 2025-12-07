Haberler

Metrobüs durağında facia: Baygınlık geçiren kız aracın altında kaldı!

Giriş Tarihi: 07 Aralık 2025

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan Cevizlibağ metrobüs durağında bekleyen 14 yaşındaki kız çocuğu bayılarak yola düştü. O esnada durağa yanaşan metrobüs yola düşen kıza çarptı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız tedavi altına alındı. Metrobüs şoförü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Metrobüs durağında yaşanan dehşet anı ise kameraya yansıdı.

