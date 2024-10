Görücü usulü evlendim. Eşim kırılgan ve naif. Sürekli konuşuyor. İlişkide bile! Böyle olunca da benim dikkatim dağılıyor. Çabucak bitiyorum. Hangimizin doktora gitmesi lazım? Bana bir çare!

BU durum öncelikle davranışsal sıkıntılar içeriyor.

Hanımının bu durumdan şikayeti var mı? Kendisiyle görüş. O da uygun görürse iç hastalıkları uzmanı genel bir muayene yapsın. Aynı zamanda psikolog değerlendirmesi yapılsın. Bu halin izahı var mı bakılsın. Psikolog ona özel bilgilendirmeyi yapsın. Bu durum düzelmesine rağmen sen çabucak bitmeye devam edersen üroloji uzmanına muayene ol.



TERK EDİLDİM

Sevgilim beni terk etti. Yıkıldım! Saçlarım dökülmeye başladı. Doktora gittim, 'Saçkıran olmuşsun' dedi. Ne yapmalıyım?

SAÇKIRAN yerine 'kılkıran' desek daha doğru olur. Her yaşta görülebilir. Sakal, kaş ve kirpikler, vücut, kol ve bacaklar gibi kıl bulunan her yeri etkileyebilir. Kıllı deride küçük, madeni para büyüklüğünde, yuvarlak kel alanlara sebep olur.

Kılların yeniden büyümesi uzun sürebilir. Cildiye uzmanına gitmelisin.



GİNSENG GÜCÜ

Özel güvenliğim. Bir yıllık evliyim. Hanımla doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Sürekli yorgun oluyorum. Vitamin işe yarar mı? Ne yapayım?

SENİN önce uyuman lazım. Daha iyi bir cinsel ilişki süreci için dinlenmiş olmalısın. Gece gündüz dönüşümlü çalışmalar hormonların üretilmesini etkiler. Bu yüzden uykudan uyandıktan sonra ilişki planlamanız daha uygun olur. Eşinin yaşam düzenini de gözetin.

Ginseng destekleyicidir.



TEK TİP BESLENME

Kiloluyum. Zayıflamak istiyorum. Arkadaşlarım lahana çorbası içmemi önerdi. Bir haftada 3 kilo verdiriyormuş. Bir zararı olur mu?

HEDEF kilolardan kurtulmak değil. Hedefimiz sağlıklı yaşamak. Kilolardan kurtulmak için başına hastalık saran bir sürü insan var.

Tek yönlü beslenme diyetleri uygun değil. Sana uygun planlamayı doktorunla yapabilirsin.

Her okuduğunu yapmaya kalkma.



UYKUSUZLUK VE KİLO

Uykusuzluk şikayetim var. Huzursuzum. Uyuyamadığımda gün içinde daha da kızgın oluyorum. Başka riskleri var mı?

UYKUSUZLUĞUN bir sürü riski var. Şişmanlık artar. Hipertansiyon daha sık görülür. Hatta felç geçirme ve bellek bozukluğu tehlikesi bile artar.

Uykusuzluk çekenlerde kalp krizine bağlı ölüm riskinde de ciddi artış olduğunu gösteren çalışmalar mevcut. Yani senin anlayacağın uyumazsan korkulu rüya görmeye başlayabiliriz.

Manyetik alan tedavisi öneririm.



EGZERSİZ YAP

61 yaşında erkeğim. Diyabet hastasıyım. İnsülin kullanıyorum. 7 yıldır cinsel ilişkiye giremiyorum. Ne yapmalıyım?

ŞEKER düzensiz seyrederse erkeklerde iktidarsızlık, erken boşalma gibi bozukluklar yapabilir.

Ancak her iktidarsızlığın sebebi de bu değildir. Kan şekerini düzende tut.