Göğsüme silikon taktırdım. Gebe kalmak istiyorum. Süt verebilir miyim? Süt silikonla temas eder mi?

Silikon protezin yerleştirilmesi için kesi yeri meme başının etrafı ya da meme altı çizgisinden yapılır. İkisinin de yapılamadığında koltuk altından kesi yapılabilir. Protez meme dokusu arkasına konduğu için dokuya zarar vermez. Protez süt emzirmeyi, gebeliği önlemez. Süt silikonla temas etmez.

KUM YAPABİLİR

67 yaşındayım. İdrarda kan çıktı. Prostat büyümüş dediler. Daha önce kum dökmüştüm. Ondan olabilir mi?

Hayır büyütmez. Prostat hastalıklarında, idrar kese hastalıklarında, böbrek taşlarında ve kristal birikimlerinde idrar yolunda kanama olabilir. Prostatla ilgili tanı koyabilmek için idrar ve kan tahlili, ultrason, üroloji uzmanı muayenesi gerekir. Genelde hastalar uzman muayenesi dışındakileri yaptırır. Hasta bu nedenle tanı konmadığından hastalığı ilerler. Doğrusu üroloji uzmanına gitmektir.