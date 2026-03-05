Galatasaray'da bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın dev kulüplerine göz kırpıyor. Bu sezon forma giydiği 37 karşılaşmada 10 gol ve 14 asist üreten milli yıldız, ortaya koyduğu başarılı grafikle taraftarların sevgisini bir kez daha kazandı. Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın 10 büyük liginde en çok skor katkısı yapan Türk futbolcular sıralamasında zirvede yer alıyor.

Sezon başında ve devre arasında Premier Lig kulüplerinin dikkatini çeken Barış Alper için sezon sonunda yeni bir hareketlilik yaşanacak. Başta İngiliz kulüpleri olmak üzere Avrupa'nın dev kulüplerinin milli yıldız için sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz için beklentisi en az 35 milyon Euro.