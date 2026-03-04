Nihat Hatipoğlu

Müslüman kibirlenmez; ırkıyla övünmez. Müslüman imanıyla, vicdanıyla, insanlığıyla, merhametiyle ve kardeşlik şuuruyla övünür.

Dünya Müslümanları, hak ettikleri saygınlığın, huzurun, refahın, insanca yaşamın, dik duruşun, evlatlarına insanca bir hayat sunabilmenin çok uzağındalar. İslam beldelerinin bir kısmında yüzde 20'lik azınlıklar, büyük çoğunluğa hayatı zindan etmektedirler. Kan dökmekteler. Dinlerini mezheplerine feda etmiş durumdalar. Kendilerine Müslümanlar. "La ilahe illallah"tan anladıkları, kayıtsız şartsız Allah'a iman değil; mezhep ve meşreplerini onaylayan bir ilaha teslimiyettir. Maalesef manzara budur. Halbuki onurlu bir Müslüman'dan beklenen; Allah'a iman, adalet, merhamet, elbirliği, barış ortamını tesis, dayanışma, problemlerde Kuran-ı Kerim'i hâkim tayin etme, en yakın akrabası bile haksızlık etmişse onun karşısına dikilme ve temiz bir hayatın akabinde ahirete gitmesidir.

İFTİRA ATMAZ

Müslüman ırkıyla, nesebiyle, aşiretiyle övünmez... Müslüman imanıyla, vicdanıyla, haysiyetiyle, insanlığıyla, onuruyla, bilinciyle, merhametiyle, kardeşlik şuuruyla övünür. Müslüman iftira atmaz. Başkasını haksızca lekelemez. Fitneye ve lekelenmeye de direnir. Müslüman kendi iffet ve onuruna düşkün olduğu kadar başkasının iffet ve onuruna da düşkün olmalıdır. Müslüman yılışmaz. El pençe durmaz. Eğilip bükülmez. Korkak, ikiyüzlü, karaktersiz olmaz. Müslüman nesebini bir üstünlük sebebi görmez. Çünkü babasını ve annesini seçemediği gibi yukarıda saydığım hususlarda da seçici olamaz. "Niye bu ırktanım?" diye soramaz. Bununla da övünemez. Müslüman dilini de üstünlük sebebi göremez; övünmez de yerinmez de. Cennete götüren dil olmadığı gibi, cehenneme götüren dil de yoktur. Müslüman kendi evladına, akrabasına, dostuna gösterdiği özveriyi başkasının evladına da, akrabasına da göstermelidir. Göstermiyorsa ve yetkili bir makamda ise emanete ihanet etmiş olur. Zulmetmiş olur.

ZALİMLİK YAPMAZ

Müslüman kendi inancında olmayan insan hakkında da vicdanlı davranır. Müslüman büyüklenmez. Kibirden nefret eder. Başkasının önünde eğilmesinden rahatsız olur. İnsanların kendisinden ürkmesinden ürker. Zalim ve diktatör gibi algılanmaktan utanır.



HZ. ALİ'NİN, OĞLU HZ. HASAN'A ÖĞÜTLERİ



Hz. Hasan diyor ki: Babam bana otuza yakın konuda öğütte bulundu. Ve şöyle dedi: "Oğlum! Üç şeyden sakın... Kibirden, gazaptan ve başkasının elindekini tamahtan sakın. Kibir, şer insanların özelliğidir. Büyüklük Allah'a yakışır. Kendinde bir gram kibir taşıyan ateşe mutlaka uğrar. Gazap, yumuşak huyluyu perişan eder. Âlimin ayağını kaydırır. Aklı giderir. Cehaleti çıkarır. Başkasının elindekine göz dikme, bakma. Çünkü başkasına tamah, şeytanın tuzaklarından biridir." Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

"Oğlum! Üç şeyden kork... Allah'tan kork, Allah'tan korkmayandan kork, dilinden kork." Dedim ki, doğru diyorsun babacığım. "Oğlum! Üç şeyi arzu ve ümit et... Allah'ın günahlarını affedeceğini ümit et. İyi amellerin seni kurtaracağını ümit et. Hz. Peygamber'in (SAV) şefaatini ümit et." Dedim ki, doğru diyorsun babacığım. "Oğlum! Üç şeyde uygun davran, üç şeye uy... Allah'ın kitabına uy. Peygamber'inin sünnetine (hadislerine, yoluna) uy. Allah'a ve kitabına uyana uy."

Dedim ki, doğru diyorsun babacığım. "Oğlum! Üç şeyden utan... Allah'ın haram kıldığı şeyi isterken Allah'ın seni gördüğünü düşün ve utan. Yazıcı meleklerin senin işlediklerini yazdıklarından utan. Salih insanların önünde mahcup olmaktan utan." Dedim ki, doğru diyorsun babacığım. "Oğlum! Üç şeyde atik ol... Usandıran işlerden Allah'a sığınmada atik ol. Kötü amellerden Allah'a sığınmada atik ol. İlim ve edep ehline kavuşmada atik ol." Dedim ki, doğru diyorsun babacığım. "Oğlum! Üç şeyle kendini kurtarmaya çalış, üç şeyde duru ol... Nefsini tanımakta duru ve halis ol. Nefsinin ayıplarını ortaya çıkar. Allah'ın takvasına sığınmada duru ve halis ol. Nefsini kontrolde halis ol." Dedim ki, doğru diyorsun babacığım.

BİR AYET

"De ki: Peygamber olarak gelen ilk insan ben değilim ki! Dünya hayatında benim ve sizin başınıza neler geleceğini bilemem. Ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona uyarım. Çünkü ben açıkça uyaran bir elçiden başka bir şey değilim." (Ahkâf, 9)

BİR HADİS

"Hıristiyanların Meryem oğlu İsa'yı batıl ve aşırı surette övdükleri gibi sizler de beni övgüde aşırı gitmeyiniz. Ancak ve ancak ben O'nun kuluyum. İşte bundan dolayı bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz." (Müslim)

BİR ESMA

El-Halık: Yoktan var eden, yaratan, varlıkların hâllerini belirleyen.

SORU-CEVAP

Kadının namazlarını evinde mi yoksa camide cemaatle kılması mı daha sevaptır?

Hz. Peygamber (SAV), kadınların mescide gelebileceklerini, ancak evdeki ibadetlerinin daha üstün olduğunu çeşitli vesilelerle dile getirmiş ve şöyle buyurmuştur: "Kadınların mescitlere gitmesine engel olmayın. Fakat evleri onlar için daha hayırlıdır."

Annem hasta, ayakta duramıyor. Sandalyede namaz kılmasında bir sakınca var mı?

Rahatsızlığı sebebiyle ayaklarını kıbleye ve yana uzatarak da olsa oturamayan kişi, sandalyede oturup namaz kılabilir.

Büyük mezar yaptırmak günah mıdır? Mezar üzerine görkemli yapıtlar yapmak hoş karşılanmaz. Peygamberimiz (SAV) Medine'de ilk vefat eden sahabi Osman Bin Muaz'ın (RA) mezarının baş tarafına işaret olsun diye sadece bir taş koymuştur.