Evleneli 2.5 yıl oldu. Erken boşalma sorunum var. İnternette birçok öneri okudum ancak aklıma yatmadı! Mutlu olmak istiyorum. Acaba önereceğiniz bir şey var mı?

CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.

İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır.

Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için Ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar. Canını sıkma.



FAZLA TÜKETME

Öğrenciyim. Midyeyi çok seviyorum. Ama ne zaman midye dolması yesem derimde döküntülerim oluyor. Neden sizce?

ÜRTİKER dediğimiz hastalık, bilinen diğer ismiyle kurdeşen kırmızı deri döküntüleri ile başlayan, kaşıntılı ve hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır.

Stres, aşırı heyecan, besin alerjisi, mantar enfeksiyonları ürtikere neden olabilir. Döküntü olmadan önce yediğiniz yiyecekleri gözden geçirmeyi unutmayın.

Hangi besinlerin size alerji yaptığını öğrenmek için alerji testi yaptırman uygun olacaktır. Yumurta, mayalı besinler, süt, kabuklu yemişler, balık, deniz mahsulleri, kurutulmuş meyveler ürtikere neden olabilir.

Ayrıca tatlandırıcılar, gıda koruyucu maddeleri, gıda boyaları gibi maddelerde alerji yapabilir.



TANSİYON ENGELİ

Tansiyon için doktora gittim. Dilaltı verdiler geçti. İlaç kullanmaya başladım. Bu kez de cinsel hayatımda sıkıntı yaşamaya başladım.

Tansiyondan mı bu durum?

YENİ başlayan hipertansiyon hastalığı bu etkiyi yapmaz. ancak yeni başlanan ilaç yan etki göstermiş gibi duruyor. Öncelikle hemen doktoruna git. Bu ilacı kesip yeni ilaç başlasın.

Erkekliğin gitmediyse de sekteye uğramış. Panik yok. Tedbir var. Stresini ve yemeklerin tuzunu azaltmayı da unutma.



KORKUYORUM

21 yaşında bir bayanım.Bildiğiniz gibi günün birinde evleneceğim. Ama ben tanımadığım bir erkekle nasıl baş başa uyuyabilirim. Korkuyorum.

ÖNCELİKLE sakin ol. Evlilik tanışır tanışmaz yapılan bir uygulama değil. Yani panikten böyle düşünme. Görüşme, söz, nişan süreçleri var. Yani Kişiler ve aileleri tanışıyor, konuşuyor. Karar veriyor.

Evlilik sonra. Ayrıca evlilik bedensel ve ruhsal farklılaşmaya da neden olur. Bu hali de yavaş yavaş tecrübe edineceksin. Zaten güvenemeyeceğin bir damat adayıyla da evlenme. Bu durum için etrafından, psikologdan mutlaka destek al.

Panik olacak bir durum yok. Milyarlarca insan evleniyor.



KABUSUM OLDU!

Romatizmam var. Ağrılar kabusum oldu! Arkadaşıma önerdiğiniz tedaviler faydalı olmuş. Bana da yol gösterebilirseniz sevinirim.

MANYETİK Alan Tedavisi (P.E.M.F.THERAPY) ve Ozon Tedavisi gibi tedaviler hem ağrının azaltılmasını hem de bedenin kendi kendini tamir etmesini sağlar. İlaç Tedavisine ek olarak bu tedavi yöntemlerini uygulatabilirsiniz.