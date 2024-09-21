30 yaşındayım. Zıpkın gibiyim. Taşı sıksam suyu damlıyor. Ama erken boşalma problemim var. Ne yapmalıyım, bilmiyorum?

SÜREKLİ olarak dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel, ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma 'erken boşalma' diyoruz. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık ilişkiyle cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi için sorun halini alırsa tedavisi gerekir.



KONUŞA KONUŞA

28 yaşındayım. Eşim çok sıkılgan. 1 çocuğumuz var. Bazen canım beraber olmak istemiyor. Ama eşim bunu anlamıyor. Bazen de ben istiyorum ama utancımdan diyemiyorum. Yanlış mı yapıyorum?

ÖNEMLİ olan sizsiniz.

Siz derken eşinle sen...

Cinsel ilişki, ikinizin arasında geçen bir durum. Her ikinizin istek, uygunluğu önemli.

Toplumumuzda kadın cinsel ilişki isteğinde bulunursa bu hafifliğidir gibi bir ön yargı maalesef var. Hangi kelimelerle anlatırsa bunu anlar ve makul karşılar iyice düşünmen gerekir.

Mesela sıra bende diyerek bunun normal bir durum olduğunu anlatan bir ifade seçebilirsin. Eşler hem konuşa konuşa hem koklaşa koklaşa anlaşmalılar. Bunun kadar doğal bir durumda olmaz.

Çocuğunun annesini de artık tanımış olması gerekir.



SAYILARA TAKILMA

41 yaşındayım. Eşimle haftada bir ya da iki kez ilişkiye girebiliyoruz. Huzursuzum. Neden böyle oluyor?

CİNSEL ilişkiye girmenin sabit sayısı olmaz. Şu yaşa geldin bu kadar, bu yaşa geldin şu kadar diye bir liste yok.

İki kişini isteği beklentisi, bedensel, ruhsal halleri, ortamın uygunluğu gibi birçok durum cinsel ilişkiye girme isteğini ve sayısını belirler. Bu sayı sizin için yeterliyse bizim için sorun yok. Unutmayın cinsellik, sadece cinsel organların ilişkisi değildir.

Ruhun paylaşılması demektir. Cinsel birlikteliğin azalması ilişkiyi zedeleyebilir.



HALSİZ DÜŞÜRÜR

Arkadaşlarım "Senin iyodun eksik" dedi. Nereden anladılar bilmiyorum. İyot eksikliği nelere yol açar? Ne yapmalıyım?

İYOT eksikliği önemli bir sorundur. Depresyon, kilo verme güçlüğü, cilt kuruluğu, baş ağrısı, yorgunluk, unutkanlık, adetle ilgili sorunlar hiperlipidemi, tekrarlayan enfeksiyonda, soğuğa karşı duyarlılık, el ve ayakların soğuk olması, zihin bulanıklığı, saçlarda incelme, nefes darlığı, böbrek işlevlerinde azalma, kas güçsüzlüğü, eklem katılığı şikayetleri olur. Doktora gitmeden, test yaptırmadan arkadaşların dedikleriyle hareket etme.



SAÇLARI DÖKER

Babamın saçları döküldü. Beni de panik sardı. Daha 26 yaşındayım ancak alnımdan yukarısı açıldı! Saç ektirdim, istediğim gibi olmadı. Daha evlenmedim bile! Ne yapmalıyım?

SİNİR stres saç döker.

Sinir stresi azaltmadan saçını çoğaltamayız. Androgenetik dökülme en yaygın saç dökülmesi sebebidir. Olabileceğin en iyisini yapmak için hormonlardan tuzlara, kan sayımından D vitaminine kadar birçok tetkik gerekir.

Beslenme, uyku düzenin çok önemli. Ayrıca ozonlu PRP ve dermapen gibi saç kökü canlandırıcı teknikler uygulanabilir.