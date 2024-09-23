23 yaşındayım. Adetten önce baş ağrım başlıyor ve bulantım oluyor. Ne yapmalıyım?

ANLATTIKLARINA bakılırsa senin hastalığın adet migreni. Migren ağrısı, kadınlarda sık görülür.

Adet migreni, her ay adet (menstrual) kanamasından iki gün önce başlayan ve kanama sonuna kadar süren baş ağrılarıdır. Bu sorunu yaşayanlarda baş ağrısına bulanık görme, denge bozukluğu, duyma güçlüğü, baş dönmesi ve bulantı eşlik eder. Stresi azalt, uykusuz kalma. Adet döneminde çikolata, peynir, yağlı yiyecekler, portakal, domates, muz, çiğ soğan, salam, sosis ve fındıktan uzak dur.

O İSTİYOR DİYE...

3 yıl önce menopoza girdim. Ben 53, eşim 54 yaşında. O istiyor diye 2-3 ayda bir ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?

CİNSEL ilişki her iki tarafın da isteğiyle olmalı.

Aksi halde, her iki taraf için de huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur.

Menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluğa bağlı yanmalar olabilir. İdrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın.

EŞİM BENDEN KAÇIYOR

40 yaşındayım. Eşimle 2 ay önce evlendik. Ne zaman beraber olsak 'Acıyor' dediği için bırakıyoruz. Sorunca sinirleniyor. Lütfen bana yardım edin.

CİNSEL birleşme sırasında ağrı, acı, yanma ve batma gibi hoşnutsuzluk ve huzursuzluk durumlarına 'disparoni' yani 'cinsel ilişki ağrısı' denir. Kadınlarda sık karşılaştığımız bir durumdur. İhmal etmeyin.

Yoksa ilişki düşüncesi ağrı ve huzursuzluk yaratacağından geleceğinizi olumsuz etkiler. Bedensel hastalıklar ağrılı olabilir.

İhmal etmeyin.

KONTROL GEREKİYOR

Hocam, 4 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Arkadaşlarım bir jel önerdi. İlişkiye iyi geliyormuş. Ben de kullanayım mı?

CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.

İşle ilgili olumsuzluklar, ruh halindeki bozukluklar ve yorgunluk ilişki isteğini azaltır. Eğer stres ve depresyon sorunları ayrıca bunlar için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da aşka olumsuz katkıda bulunur.

Cinsel performansının azalmasından duyacağın endişe de seni başarısızlığa sürükler. Eşinin olumsuz tavrı, kaprisi de ilişkinize zarar verir. Sen bunları halletmeye başla.

Ayrıca testosteron, prolaktin ve TSH gibi hormonların ölçümünü yaptır.

Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.

GÜVENİYORUM AMA...

Evli bir kadınım. Eşimle ilişkimiz iyi. Ancak cinsel organımda siğiller var. Nerden geldi anlamadım. Eşime geçer mi?

SİĞİLLERİN değerlendirilmesi gerekir. Kadın Hastalıkları Uzmanı'na gitmelisiniz.

Genellikle HPV dediğimiz Human Papilloma Virüs denilen bir mikrop buna neden olur. HPV bir kişiden diğerine cinsel ilişki ile geçer. Bu mikrop bulaştıktan 1.5 ay veya 6 ay sonrasında siğiller ortaya çıkabilir. Siğilin kendisi tedavilerle ortadan kaldırılabilir. Ancak HPV aynı uçuk hastalığında olduğu gibi bedende kalmaya devam eder. Bu nedenle hastalık ara ara tekrarlayabilir.

Ozon tedavisi dahil tedavi metotları uygulanarak takip edilmeli.