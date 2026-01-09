SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Sedef ömürlük
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tüm Yazıları

Sedef ömürlük

Eklenme Tarihi 9 Ocak 2026

SEDEF ÖMÜRLÜK

3 yıldır sedef hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Ancak hastalığım geçmiyor. Hiç geçmeyecek mi?

Sedef dediğimiz hastalık iyi huylu, uzun süreli, tekrarlayıcı, mikropsuz iltihapla seyreden bir cilt hastalığıdır. Ciltte çizilme, ısırık, sıyrılma, dövme, güneş yanığı gibi hasar olursa 1-2 hafta içinde orada sedeflenme olabilir. Genel hastalık şiddeti de artar. Cildini zarar görmesin diye iyi koru. Enfeksiyonlardan korun. İlaçlarını kontrol et. Bazı tansiyon ilaçları ağrı kesiciler-sıtma ilaçları kalp yetmezliği ve ritim düzenleyici ilaçlar-bazı antibiyotikler ve mide ilaçları sedefi arttırır. Badem-fındık-fındık yağı, ıspanak, şalgam, pancar, karalâhana ve karahindiba, brokoli, kivi, kabak, kuşkonmaz ye.

ASTIMI TETİKLER

24 yaşındayım. İki ay önce astım hastası olduğumu öğrendim. Geçenler de baş ağrım oldu. Arkadaşım kan sulandırıcı verdi. İçince fenalaştım. Bu ilaç astımı tetikler mi?

Yeterli tedavi alamayan veya herhangi bir tetikleyici etkene maruz kalan astımlı bir hastada; öksürük, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi, hırıltı ve ıslıklı solunum gibi şikayetlerin ortaya çıkması ya da bu şikayetlerin artması ve bu durumlara solunum fonksiyon bozukluklarının eşlik etmesine astım atağı denir. Kan sulandırıcılar, diğer ağrı kesiciler, bazı hipertansiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar da astım atağını tetikleyebilir. Rastgele ilaç içilmez.


BAŞ BELASI KANSIZLIK

22 yaşındayım. İki aydır başım ağrıyor. Sürekli uykum geliyor. Bir de kulaklarım çınlıyor. Doktora gitmedim. Acaba ne olabilir?

Baş ağrısı birçok hastalıkta karşımıza çıkan bir şikayettir. Migren, kansızlık, kan şeker düşüklüğü, görme bozuklukları, gerilim-stres, boyun fıtığı, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar gibi farklı tıp dallarına ait hastalıklar baş ağrıları ile başlayabilir. Bence önce iç hastalıkları uzmanı ve nöroloji uzmanına muayene ol. Tam kan sayımı, CRP, açlık-tokluk kan glikozu, TSH tetkiklerini yaptırman uygun olabilir. Sabırla bu yolu kat etmen gerekir.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
İyot eksikliğine dikkat 08 Ocak 2026, Perşembe Taş riskini artırır 07 Ocak 2026, Çarşamba 48 saat çok önemli 06 Ocak 2026, Salı Midem yanıyor 05 Ocak 2026, Pazartesi
Emekli promosyonu 60 bin TL’ye çıktı! SSK, Bağ-Kur’luya 15 bankadan yeni zamlı ödeme listesi
Emekli promosyonu 60 bin TL'ye çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya 15 bankadan yeni zamlı ödeme listesi
Ödemiş’teki kaza kamerada: 6 yaralı
Araç kaldırımdaki yayalara daldı: 1’i ağır 6 yaralı
Fenerbahçe’ye milli golcü! İşte yapılacak teklif
Fenerbahçe'ye milli golcü! İşte yapılacak teklif
Son dakika: Ekol TV’ye kara para soruşturması: Ünlü isimler dosyada
Ekol TV’ye “kara para” soruşturması Ünlü isimler dosyada
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın evinde şok görüntü: Kumarhaneye çevirmiş!
Muzaffer Yıldırım'ın evinde şok görüntü