ATEŞ YAPMAZ

28 yaşında bir bayanım. Arkadaşlarım sık idrara çıkıyordu. Doktor, "Sistit olmuşsun" demiş. Ben de sık idrara çıkarım. Sistit olursak sadece sık idrar şikayeti mi olur?

Hayır. Sık idrara çıkma şikayetlerden sadece birisidir. En sık rastlananlarındandır. Diğer şikayetleri arasında idrar yaparken yanma ve sızı, acil idrar yapma isteği, geceleri idrara kalkma vardır. Bazen sızı idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Hastalar genellikle idrarlarının bulanık ve kötü koktuğunu söylerler. Gene birçok hastanın ağrılı cinsel ilişki şikayeti vardır. Karında hassasiyet ve çocuklarda karın ağrısı, bulantı ve kusma da tabloya eşlik edebilir. Ateş genellikle yoktur.

SAKIN İHMAL ETME

Omurgamın üstünde sivilce çıktı ama giderek sertleşti ve çıban gibi oldu. Bir aya yakındır sızı yapmaya başladı, sertlik oluştu içinde. Benlerimin üzerinde de sivilce çıkıyor ve morarıyor, izleri kalıyor. Ne yapmalı?

Özellikle 'ben' dediğimiz nevüslerdeki değişiklikler, kanamalar çok önemlidir. İhmale gelmez. Ayrıca omur üstü sertleşip çıbanlaşan bezelere dikkat etmek gerekir. Tedavi başlanmaz ve takip edilmezse büyük apseler, kana mikrop karışması gibi ilerleyici hastalık hallerine neden olabilir. Öncelikle Dermatoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı muayenesi gerekebilir.

BOL BOL SU İÇ

Şişmanım. Kilo vermeye çalışıyorum. "Şeker kullanma" dediler. Çayı şekersiz içemem, onun yerine ilaç verseniz olmaz mı?

Olmaz. Buradan reçete yazılmaz. Günde 5 ince belli bardakla çay içsen. Her birine sadece bir küp şeker koysan bir yılda 36500 kalori, yani 5 kilo alırsın. Ona göre hesap yap. Çay içme memuru değilsin ki mecbur olasın. Çay kabızlık yapar. Kilo veremezsin. Papatya iç, ıhlamur iç, rezene iç. Bir de bol bol su iç.

AŞK BİTTİ!

Bana "Tansiyon hastasısın" dediler. 47 yaşında erkekliğimi bitirdiler. Tansiyonum olsa daha iyiydi. Şimdi ben bunu yazan doktoru kime şikayet edeyim?

Gerilme, panikleme. Şikayet edilecek bir durum yok. Tansiyon ilaçlarının beklenen yan etkilerinden biri bu. Ama herkeste olmaz. Doktorlukta kehanet yok. İlacı veren meslektaşım bilerek vermedi. Ona haber ver. İlacı değiştirsin. Tansiyon yüksekliği tedavi edilmezse ileride erkekliğini yine bozabilir. Tansiyon takibini yap.

DİYABET OLABİLİR

Son iki aydır susuzluğa dayanamıyorum. 6-7 litre su içtiğim oluyor. Yoksa bir hastalığım mı var?

Şekersiz diyabet de denilen 'Diebetes İnsipidus' çok sık su içilen bir hastalıktır. Susuzluk nedeniyle hastalığın dengesi bozulup ilerleyebilir. Uzun süreli böbrek hastalıkları da su dengesinin önemli olduğu hastalıklardandır. Bununla beraber tansiyon düşüklüğü, şiddetli ishali olanlar da susuzluktan etkilenebilir. İdrar söktürücü kullananlarda susuzluğa dayanamaz. İç hastalıkları uzmanına muayene ol.