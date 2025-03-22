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Prostat kabusu

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

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Eklenme Tarihi 22 Mart 2025

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SESLİ DİNLE

65'inde bir delikanlıyım. Gece sık sık tuvalete gidiyorum. Yani prostat kemale erdi gibi. Kontrol için hastaneye gittim. Guatr hastalığı için de tahlil yapalım dediler. Niye bu hastalıktan şüphelendiler?
ASLINDA hastalıktan şüphelenmediler. Belli hastalık ihtimallerine karşı bazı yaşlarda tarama testleri yaparız.
Daha şikayet olmadan hastalıkların tespit edilmesi için kontrol yaparız. 60 yaşından sonra erkeklerde tiroit bezinin çalışması bozulabilir.
Sadece yaşlılarda değil birçok durumda kontrol gerekir. İyot eksikliği olan bölgede yaşayan veya yeterli iyot almayanlarda, ailesinde tiroit hastalığı olanlarda, 60 yaşın üzerindeki kadınlarda, şikayet olmadan da tiroit bezi çalışmasının kontrol edilmesi gerekir.

YÜZÜM ŞİŞİYOR
26 yaşında erkeğim. Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı. Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?
ALDIĞIN ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Stres bedende birçok hormon ve salgıyı etkileyebilir. Mutlaka idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı bakalım.
Karaciğer testleri görülmeli. Bu anlattıklarımdan yapılmayan varsa tekrar doktoruna git. Kalanları yaptır.

KANSER KORKUSU
45 yaşında bir kadınım. Adetlerim düzenli. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim.
CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?
EVET gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir.
Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanserinde de bu değer yükselebilir.

RAHİM SARKMASI VAR
Annem 63 yaşında. Rahim sarkması olmuş. Nasıl tedavi edilir? Ameliyat sakıncalı mı?
RAHİM sarkması, iç organları taşıyan liflerin esnemesi, gevşemesi nedeniyle organların aşağı sarkmasıyla meydana gelir. Ya fizik tedavi yöntemleriyle ya da ameliyatla düzeltmeler yapılır. Tedavi seçimi hastaya göre değişir.
İlerlemiş sarkmalarda fizik tedavi işe yaramaz.
Ameliyatı, riskler taşır. Ameliyatla hastanın dışarı sarkan kitleden kurtarılması ve cinsel hayatını sağlıklı sürdürebilmesi için vajinal düzeltme yapılması planlanır.

ÇAYI AZALTSIN
Annem idrar kaçırıyor. Ürolojiye gittik, doktor ilaç verdi ama fayda etmedi. Ne yapmalıyız?
BEZ bağlama konusunda annenizi ikna edin.
İdrar yolu ve mesane hastalıkları, hipertansiyon, tiroit bezinin çok çalışması, şeker ve stres idrar kaçırmaya neden olabilir.
İlaç tedavi etmezse diğer ihtimalleri araştırmamız gerekir. Sıvı alımını akşam saatlerine bırakmasın. Çay sık idrara çıkartır.

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