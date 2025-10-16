Eklem ağrılarım vardı. Doktora gittim.

RF diye bir tahlil yaptı. Biraz yüksek çıktı. Romatizma hastası mıyım?

Panik yok. Romatizma hastası dememiz için şikayet, muayene bulguları ve bazı tahliller gerekir. RF testinin sonucunu belirtmemişsin. RF demek, Romatoid faktör dediğimiz bir testin baş harflerinden oluşan kısaltma demektir.

Romatoid faktör, sağlıklı insanlarda da yüzde 5-15 oranında olabilir. Tüberküloz ve Hepatit C enfeksiyonu gibi bazı mikrobik hastalıklardan sonra da pozitif olabilir.

RF testi normalken de Romatizma hastalığı olabilir. Romatizma hastalıkları takiple tanının netleştiği hastalıklardır.

TERLEMEYE DİKKAT

Diyabet hastasıyım. İnsülin başladılar.

"Şekerin düşmesin dikkat et" dediler. Şekerimin düştüğünü nasıl anlayabilirim?

Eğer düzenli olarak yemek yeme listeni uygulamazsan, yani insülin uyguladıktan sonra yemek yemezsen kan glikozun düşer. Kan glikozu düşerse; soğuk terleme, baygınlık hissi, baş ağrısı, dudaklarda uyuşma, karıncalanma, çarpıntı, bulanık görme, sersemlik, konsantrasyon güçlüğü olabilir. Sende bu şikayetler olursa hemen kan şekerini ölçtür.