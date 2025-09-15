PODCAST CANLI YAYIN
DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Eklenme Tarihi 15 Eylül 2025

21 yaşındayım. Beş aydır kilo veremiyorum. Kadınım sonuçta sıkıntı yaşıyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Tehlikeli bir durum mu bu?
Glikoz bedenimizin enerjisi, benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, karaciğerde glikoz üretilir.
Organlarımız da bunu kullanır.
Gerek hastalara yapılan gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve sonra kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır.
Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir.
Korkulacak bir durum değil.

DEMLİ ÇAY İÇMEYİN

70 yaşındayım. 10 senedir kasık fıtığım var. Kalp hastasıyım.
Ameliyat olamıyorum. Buna çare olarak bitkisel bir karışım önerebilir misiniz?
Bitkisel karışımlar fıtığı düzeltmez. Çeşitli tedbirler varolan fıtığın ilerlemesini, içine bağırsakların girip tıkanmasını engeller.
Örneğin ağır kaldırmamalısınız, kabız kalmamalısınız, ıkınmalar, kuvvetli öksürükler şikayetleri ve hastalığın şiddetini arttırabilir. Kabız kalmamanız için çayı çok ve demli içmeyin. Papatya-rezene-ıhlamur gibi sıcak içecekleri tercih edin.
Hamurlu gıdaları sık tüketmeyin.
Tuvalet ertelemeyin. Yeterince su için. Mekanik destekler açısından mutlaka bir kez fizik tedavi uzmanına muayene olun.

