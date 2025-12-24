Ankara'da özel jet düştü! Libya Genel Kurmay Başkanı ve 4 yolcu hayatını kaybetti

Ankara'da bir dizi görüşmeler yapan Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ve beraberindeki heyet, dün akşam Trablus'a dönmek için Falcon 50 tipi özel jete bindi. Ancak uçak havalandıktan kısa bir süre sonra elektrik arazısı yaşandı. Kuleye acil iniş talebinde bulunan uçak ile hemen irtibat kesildi. Dakikalar sonra uçak, Haymaya ilçesine bağlı Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyine düştü. Kazada Genelkurmay Başkanı Mohamed Al- Haddad, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjou ile 3 mürettebat hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kaza ile ilgili soruşturma kapsamında 1 başsavcıvekili ve 4 savcının görevlendirildiğini açıkladı.

