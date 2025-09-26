Nafiz hocam, 55 yaşındayım. Biraz kilom var. Eşim horlamamdan şikayetçi.

Aramız bozuldu. Ne yapmalıyım?

Sigara içip içmediğini yazmamışsın.

Ama yazdıkların kendine bakmadığını düşündürüyor. Sadece ilaç almak ilişkinin süresini etkilemez. Horlama, kötü uyku uyumak demektir.

Tabi hem gündüzün hem gecen yorgun geçer. Her şey başlamadan biter.

Ayrıca ilişki düzelttiği belirtilen ilaçların ciddi yan etki ihtimalleri de vardır.

Kalp ve damar hastalığının olup olmadığı bilinmeli.

Tabi ki kilo vermelisin.

Midyat'a pirince giderken, hazır olanı da kaybetme. İç hastalıkları uzmanını bul, takibine gir. Kafana göre ilaç kullanma.



SEBEBİ STRES

23 yaşındayım.

Bir süredir adetlerim düzensiz. Herkes farklı bir şey söylüyor.

Şaşırdım kaldım! Siz ne önerirsiniz?

Adet düzensizliği önemli bir şikayettir. Başta tiroit hastalıkları olmak üzere birçok hormon düzensizliğinde adet düzensizleşir. Yumurtalık kistleri, stres, sıkıntı, aşırı kilo kaybettiren diyetler, erken menopoz, doğum kontrol hapları, gebelik halleri de adet düzensizliğine neden olabilen durumlardır.

Kişinin muayenesi olmadan kişiye göre testler tespit edilemez. Hem iç hastalıkları hem de kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Tanıya göre de tedavi başlanır.



MUTLAKA İŞE YARAR

Eşim 40 yaşında.

Ona check-up hediye edeceğim. Ne önerirsiniz?

Eşiniz sağlığa değer ve önem veren birine sahip. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum. Bence sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptırın.

Ona özel bir checkup yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Muayene sırasında yapılan tespitlere göre checkup netleşir. Tabi ki yaşa özel testler istenebilir.

Sonrasında doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz