Daha 24 yaşındayım. Çok sıkıntılıyım. Yeni evlendim. Ama ilişkide hemen boşalıyorum. Aklıma başka şeyler getirmeye çalıştım, hiçbir şey değişmedi. Bir şeyler önerir misiniz? Hasta mıyım?

ÖNCELİKLE eşinle olan cinsel ilişkini iş olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. Yani aklına başka bir şeyler değil eşin gelsin.

Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek başlangıçta herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir.



KAYGI YAPMA

3 yıllık evliyim. Eşimle birlikte olmayı istesem de kadın olduğum için utanıp belli edemiyorum. Yanlış anlar diye korkuyorum.

EŞİNE güven. Bazen konuşmak yerine dokunmak yeterli olur.

Cinsel ilişki ve bunun hatırlatılması, belirtilmesi için birbirinize dokunmanız, koklamanız yetebilir.

Eşin de olduğundan daha çekingen davranıyorsa daha da çözümsüz bir ortam olur.



BOMBA GİBİDİR

23 yaşındayım. Biraz fazla kiloluyum. Ben kilomdan memnunum ancak herkes gözümü korkutuyor. Kilolu olmak bu kadar tehlikeli midir?

EVET daha da tehlikeli. Obezite, yani şişmanlık bir hastalıktır.

Kalp damar hastalıkları, hipertansiyon, inme yani felç, TİP-2 diyabet yani şeker hastalığı, meme, prostat ve kalın bağırsak kanseri, romatizma, varis, uyku apnesi sendromu ve depresyon gibi hastalıklara neden olan bir durum.