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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 10 Ekim 2024

Gelin sorunu

Oğlumu evlendirmek istediğim kız şeker hastası.Günde 3-4 tane insülin iğnesi yapıyor. Bu kızla evlenmesinde sakınca var mı? Evlendikten sonra çocukları olur mu, mutlu olurlar mı? Bu konuda sizin görüşleriniz nelerdir?
ŞEKER hastalığı evlenmeye engel olan bir hastalık değildir. Şeker hastalığı tüm dünyada bir hastalıktan ziyade bir yaşam şekli olarak tanımlanır. Sağlıklı ve düzenli yemek yemenin şart olduğu bir durumdur.
Yani oğlun da mecburen sağlıklı beslenecek. Bu da seni sevindirir. Çocuk mevzusuna gelince; erkek ve dişinin üreme organları ve hücrelerinin sağlıklı çalışması gerekir. Kaldı ki hem kadın hem erkek sağlıklı olsa bile çocuk sahibi olamayabilirler.

GÜVEN HİSSİ
Benim yaşım 54, kocamın ise 57. İki yıldır eşimde sürekli isteksizlik var. Bunun bir çaresi nedir?
ÖNCE nedeni ve hastalığı bulmamız gerekir. Cinsel isteksizlik moralimizle, huzurumuzla ve kaygımızla oldukça ilgilidir. Cinsel istek güven hissi tamamlandıktan sonra ortaya çıkar. Kişide borç, iş stresi, hastalık hali ve kaygı varsa istek ortaya çıkmayabilir.
Eşlerin birbirleriyle ilgili beklentileri de önemli bir belirleyicidir. Eşinizle konuşarak bu ihtimalleri gözden geçirmenizi öneririm.

İSTEKSİZİM
Kadınım. 3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Yaptırayım mı?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir.
Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da önemlidir.
Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Ayrıca kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere yol açar.

ŞEKERDE CİNSELLİK
51 yaşındayım. Beş yıldır şeker hastasıyım. Şeker hastalığı cinselliği etkilermiş. Tedbir alabilir miyim?
ŞEKER hastalığı çeşitli rahatsızlıklara neden olabilir. Böyle olmaması için perhizi doğru yapmalısınız.
Gerekiyorsa ilaçları düzenli kullanmalısınız. Yeterince su içmeli, hareket etmeli, stres kontrolü yapmalısınız.
Bunları yapmazsanız kan şekeri yüksek gider.
Damarlar bozulur. Cinsel hayatınız sekteye uğrar.
Bu yüzden bu günün işini yarına bırakmayın.

AĞRILARIM VAR
Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. Yaptırmak istiyorum. Faydası olur mu?
OZON tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır.

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