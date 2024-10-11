75 yaşındayım. 3 senedir sertleşme sorunu yaşıyorum. Ne yapabilirim, ne kullanabilirim?

60 yaşından sonra erkek hormonları azalmaya başlar. Andropoz dediğimiz döneme girilebilir. Bu dönemde sertleşme ve cinsel isteksizlikler yaşanabilir. Sende cinsel istek azalmamış ama sertleşme sorunu başlamış.

Önce üroloji uzmanına git.

Hem hormonların hem de prostatın durumunu öğrenelim. İlaçlı tedavilerle halledebilirsek ne ala.

GAZLI İÇECEKLERİ BIRAK

3 aydır basur şikâyetim var. Kabızım, ne yapmalıyım?

Yemek yeme alışkanlıklarını değiştir. Çay, gazlı içecekler, hamurlu gıdalar, hareketsizlik, sinir, stres, yetersiz su içmek, dışkılama ihtiyacı geldiğinde ertelemek, bazı ilaçlar kabızlık yapabilir. Kabızlık zorlu dışkılama ve sert dışkı nedeniyle makat damarlarını bozar. Basur-hemoroid yapar. Tedbir almazsan şikâyet ilerler.

Günde 8-10 bardak su iç. Hareket et. Sebze meyve tüket.