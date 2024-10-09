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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 9 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

2 yıldır evliyiz ama...

İki yıldır evliyiz. Çocuğumuz olmuyor. Sperm testim normal. Eşimde hastalık yok. Başka ne yapabiliriz?
ÖNCELİKLE aynı doktorun takibinde kalın. Erkek için üroloji uzmanı, kadın için kadın hastalıkları ve doğum uzmanı takibi şart. Erkeklerde penis hastalıkları da çocuk olması açısından risk olabilir. İdrar deliğinin penisin uç noktasında olmayıp orta kısımlarına doğru olması söz konusu olabilir. Bu da meninin kadın cinsel organına tam boşalmasına engel olur.
Doğuştan veya sonradan olan penis eğriliği ilişkide zorlanma ve meninin iletilmesinde güçlüğe neden olabilir.

DİYABET VE MUTLULUK
Eşim 45 yaşında, 10 yıldır şeker hastası. Cinsel organında sık sık enfeksiyon oluyor. Doktor, 'mantar' deyip ilaç veriyor. Geçiyor gibi oluyor ama yine tekrarlıyor. Ben de mikrop kapar mıyım?
ŞEKER hastası kadınlarda idrar yolu ve mantar enfeksiyonları sık görülebilir. Perhize ve temizliğe dikkat etmeniz şart. İlişki sırasında senin de ellerin kirliyse cinsel organınla eşine enfeksiyon bulaştırabilirsin. Çok dikkatli olmalısınız. Ayrıca kendini takip etmelisin. Farklılık görürsen üroloji ile görüş. Eşin de kadın doğum uzmanına danışıp, uygun tedaviyi öğrenebilir.

ERKEKLİK SORUNU
Kaslı vücudum var ve yakışıklıyım. Ancak eşimle 4 aydır evli olmamıza rağmen 2-3 kere ancak beraber olduk. Benim erkekliğimle ilgili sorun yok. Eşime ne desem de doktora götürsem?
YAPTIĞIN sporlarda adrenalinin artıyorsa işin zor. Adrenalinle cinsel ilişki birbirine ters düşer. Ani bir korku insan vücudunda adrenalin salgılanmasına yol açar. Bu madde, insana tehlikeye karşı koyabilmesi için gerekli olan enerjiyi sağlar ama cinsel isteği de söndürebilir.

3 AYDIR İSTEKSİZİM
Kadınım. 3 aydır cinsel isteksizlik yaşıyorum. Doktor, bana erkek hormonu olduğunu öğrendiğim bir tahlil yazmış. Herhalde karıştırdı. Yaptırayım mı?
MUHTEMELEN testosteron hormon tahlili istenmiştir. Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da önemlidir.
Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron cinsel isteğinin artışında rol oynar. Ayrıca kan şekeri düşüklüğü halleri de bu şikayetlere yol açar.

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