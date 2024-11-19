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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 19 Kasım 2024

Fıtık sonrası aşk

62 yaşındayım. Eşim vefat etti. Bir süre önce fıtık ameliyatı oldum ve sertleşme sorunu yaşamaya başladım. Şimdi yeniden evlenmek istiyorum. Ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE hormonal olarak bedenin ne durumda olduğunu anlamamız gerekir. Testosteron, Prolaktin, TSH ve tam kan sayımı testlerini yaptır. Moralin düzelmeden şikayetin de düzelmez. Ayrıca kalp damarlarını da kontrol ettir. Hem kalp damarlarının hem de cinsel organın damarlarının kontrol edilmesi gerekir. Önce İç Hastalıkları Uzmanı'nın takibine gir.
Sonuçları tekrar değerlendirelim.

BENİM RUHUM GENÇ
Yaşım 60, ama ruhum genç! Erkekliğimde sorunlarım var. Hanım bu durumdan şikayetçi. Kök hücre yapılıyormuş cinsel organa. İyi gelir mi?
BİZİM işimiz tedavi yapmak.
Geleceği bilemeyiz. Erkek cinsel organına PRP veya diğer bilinen ismiyle kök hücre nakli yapılır.
Özellikle iktidarsızlıkta, sorunlu organlarda doktor kararı ile uygulanır. Her hastada tedaviye cevap farklı olabilir. Ama fayda beklentisi olan bir uygulamadır.

UZMANA GÖRÜN
4 aylık evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Sonra da acı çekiyorum. Bu neden olabilir?
BOŞALMA sonrası meydana gelen acı şikayeti üretrit, testis hastalıkları, fıtık ve prostat hastalıklarında görülebilir. Yani Üroloji Uzmanı muayenesi olmalısın. Erken boşalma açısından da ürolojik sıkıntılar değerlendirilir. Erken boşalma şikayetinin en sık nedeni psikolojik durumlardır. Gerilim, korku, kaygı, aşırı heyecan, aşırı duygusallık boşalmaya neden olabilir. Bu konuyu da bir düşün. Farklılıklar ve yanlışlıklar varsa düzenle.
Gerekirse tekrar görüşelim.

BAĞIRSAKTAN OLABİLİR
Sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Neyim var benim?
ANLATTIKLARINIZ 'Huzursuz Bağırsak Hastalığı'nın yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Kaygılı kişilik yapısı, alerji, burun tıkanıklığı, düzensiz beslenme, uyku bozukluğu, yetersiz su alımı durumu var olduğu sürece tekrarlar.

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