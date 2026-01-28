Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama | Başkan Erdoğan talimatı verdi
Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Durumu öğrenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Taşıyan’a her türlü desteğin verilmesi için talimatta bulunduğu öğrenildi. Daha önce karaciğer ve böbrek nakli geçiren sanatçının sağlık durumu multidisipliner bir ekip tarafından titizlikle takip ediliyor. Hastane, sanatçının durumunun stabil olduğunu ifade etti.
Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan kalp krizi şüphesiyle Ankara'da hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz aylarda Esenboğa Havaalanı'nda Taşıyan'la sohbet eden Başkan Erdoğan, hastaneye kaldırılan Taşıyan için gerekenlerin yapılması için talimat verdiği öğrenildi.
SAĞLIK KURULU TOPLANDI
Arabesk müziğin en büyük seslerinden Hakan Taşıyan önceki gün kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar, daha önce böbrek ve karaciğer nakli olduğu için sanatçıya anjiyo yapıp yapmamak konusunda kararsız kaldı. Ardından kurul toplandı. Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, bu gelişmeler yaşanırken devreye Başkan Erdoğan'ın girdiği öğrenildi.
ESENBOĞA'DA KARŞILAMA YAPTI
Başkan Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi. Taşıyan, çok sevdiği Başkan Erdoğan'la geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.
"YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE SEVK EDİLDİ"
Prof. Dr. Balcı,"Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran Taşıyan, yapılan ilk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde kardiyolojik riskin düşük olduğu tespit edilse de sanatçının geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle risk alınmaması kararlaştırıldı."şeklinde ifade etti.
MULTİDİSİPLİNER TAKİP BAŞLATILDI
Bilindiği üzere Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yıllarda zorlu bir süreçten geçerek karaciğer ve böbrek nakli olmuştu. Bu kritik geçmişi nedeniyle, mevcut durumu sadece kardiyoloji değil, farklı uzmanlık dallarından oluşan multidisipliner bir heyet tarafından takip ediliyor.
GENEL DURUMU STABİL
Tedavi sürecinde özellikle böbrek değerlerindeki yükseliş titizlikle inceleniyor. Hastane yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, sanatçının genel sağlık durumu şu an için iyi ve stabil seyrediyor. Tıbbi süreçler, uzman kadronun sıkı denetimi altında devam ederken, sevenlerinin duaları sanatçıyla birlikte.