Hakan Taşıyan'ın sağlık durumuyla ilgili hastaneden açıklama | Başkan Erdoğan talimatı verdi

Arabesk müziğin sevilen ismi Hakan Taşıyan için Başkan Erdoğan her şeyin yapılması talimatını verdi

ESENBOĞA'DA KARŞILAMA YAPTI

Başkan Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi. Taşıyan, çok sevdiği Başkan Erdoğan'la geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti. Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Başkan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti. O esnada bir araya gelen ikili, uzun süre sohbet etmişti.

"YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE SEVK EDİLDİ"

Prof. Dr. Balcı,"Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuştur. Göğüs ağrısı ve kalp krizi şüphesiyle sağlık kuruluşuna başvuran Taşıyan, yapılan ilk kontrollerin ardından koroner yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Uzman doktorlar tarafından yapılan ilk incelemelerde kardiyolojik riskin düşük olduğu tespit edilse de sanatçının geçmişte geçirdiği ağır operasyonlar nedeniyle risk alınmaması kararlaştırıldı."şeklinde ifade etti.