CİLT İÇİN GEREKLİ

Saçlarım zayıf ve dökülüyor. 'B vitamininin 5.'sine baktır" dediler. Nerede baktırabilirim?

B vitaminin 5.'si dediğimiz vitamin pantotenik asittir. Saç yapısında önemli görevleri vardır. Laboratuarlarda baktırabilirsin. B kompleks vitaminleri sağlıklı cilt, saç, göz ve karaciğer için gereklidir. Ayrıca sinir sistemi normal çalışması içinde B vitaminlerinin tam olması gereklidir. B vitamini kullanıp doktor kontrolüne gitme ihtimalin de var.



BAHARATA DİKKAT

İşim stresli. 11 aydır hastayım. Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Yediklerimden olabilir mi? Ne yapayım?

Baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini arttırabilir. Bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların temizlik kurallarına dikkat etmeleri gerekir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.



KORKMAMAK LAZIM

21 yaşındayım, 5 aydır kilo veremiyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Nedir bu hastalık?

Gerek hastalara yapılan, gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin, doku ve organlara glikozun girmesini ve kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır. Düzenleyici ilaçlar verilebilir. Korkulacak bir durum değil