33 yaşındayım. Karın ağrısı, kanlı ishal ve gaz şikayetim var. Reçetede Crohn hastalığı yazıyor. "Perhiz yap" dediler ama meyve sebzenin zararı olur mu?

Çiğ sebze ve meyveden kaçınılmalı. Sebzeler pişmiş olmalı, meyvelerden de yumuşak ve az posalı olan kabuksuz elma, muz ve şeftali dışında meyve yenmemeli, ancak unutulmamalı ki sebze ve meyveler vitamin ve mineral depoları olduğu için her gün düzenli olarak tüketilmelidir. Aslında uzun süre takip edileceğin bir hastalık bu.

SABIR VE GAYRET



Ben çok şişmanım. Kilo vermek için çeşitli şeyler yapıyorum. Doktor bir hap verdi. Eczacı "bu şeker hapı" dedi. Ben de şeker yoktu ancak anlayamadım. İlaçlar karışmış olabilir mi?

Anladığım kadarı ile kaygılı, aceleci, perhiz yapmayan birisin. Kilo vermeyi istemene rağmen yemek yemeyi seviyorsun gibi geldi bana. Tahminen o ilaç Metformin içeren bir ilaç. Obezite de doktor kararı ile ve kesinlikle diyet yapmak şartı ile kullanılabilen bir ilaç. Diyetsiz ve doğru dozda kullanılmadığı durumlarda kan şeker düşüklüğü meydana getirebilir. Buna bağlı olarak kişi kilo alabilir. Kilo vermenin sihirli ilacı yoktur. Perhiz, kaygı kontrolü, egzersiz, altta yatan başka hastalıkların tedavisi, alışkanlıkların düzenlenmesi gibi sabır ve gayret gerektiren bir süreç var.

ÜROLOĞA GİT



Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 yıldır idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?

Geçmiş olsun. Ani tuvalete gitme isteğiyle istemsiz olarak idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, sürekli idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, tuvalet sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi nedenle olabilir. Üroloji uzmanı ile birlikte hareket etmeli.

CİLT İÇİN GEREKLİ



Saçlarım zayıf ve dökülüyor. B vitamininin 5.'sine baktır dediler. Nerede baktırabilirim?

B vitamininin 5.'si dediğimiz vitamin Pantotenik asittir. Saç yapısında önemli görevleri vardır. Laboratuarlarda baktırabilirsin. B kompleks vitaminleri sağlıklı cilt, saç, göz ve karaciğer için gereklidir. Ayrıca sinir sistemi normal çalışması içinde B vitaminlerinin tam olması gereklidir. B vitamini kullanıp doktor kontrolüne gitme ihtimalin de var.