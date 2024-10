Hocam, çarpıntım oluyor. Annemin kalp doktoru ilaç verdi. Perhiz şart mı? Şartsa nelere dikkat edeyim?

ÇAY, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarını terk et. Kafein çarpıntıyı tetikler. Aşırı açlık-tokluk, sıcak-soğuk, aşırı baharatlı gıdalar çarpıntıya neden olur. Bazı ilaçlar da şikayetleri artırır.

Örneğin öksürük şurupları, bazı astım ve kronik bronşit ilaçları çarpıntı yapabilir.

Bazı göz damlaları kalp ritmini yavaşlatabilir. Stres yönetimi, ideal kilo, egzersiz, hayvansal ve katı yağlardan sakınan bir diyet, tuz alımının azaltılması, ilaç dışı yardımcı uygulamalardır.

Tabii yaparsan.



YÜZ YÜZE KONUŞ

26 yaşındayım. Ailem bir kız bulmuş. Görüşmem için ısrar ediyorlar. Evlenirsek ne yapacağım bilmiyorum. İnternetten bir şeyler öğrenebilir miyim?

AMERİKALILAR bunun için "İnternetten yüzme öğrenilmez" diyor.

Yani bilgi ayrı, uygulama ayrı. Yaşandıkça tecrübe edinecek insan. Evlenince eşinle beraber her konuyu paylaşacağından şüphen olmasın. Ayrıca internet cinselliğe ait görüntüler için kulanıldığında bedensel, ruhsal ve sosyal sorunlara sebep olabilir. Yeterince sorunun var gibi...

Yenilerini ekleme. İstersen şimdi istersen evlenmeden önce Üroloji ve İç Hastalıkları Uzmanına danış. Yüz yüze görüşme daha kalıcı bilgilenmeni sağlar.



GUTA DİKKAT

6 aydır ne yaparsam yapayım gutum çıkıyor. 2-3 gün hareket edemez hale geliyorum. Ne yapsam tekrarlıyor. Ne yapmalıyım?

GUT hastalığı hayat tarzı, alışkanlıklar ve sofra zevki değişmezse tekrarlar.

Diyetten hiç bahsetmemişsin.

Diyetisyene git. Listeni al. Yapmazsan ilaçlardan ilaç beğen. Stres-sıkıntı-kaygı-korku varsa gut azar.

Uykunu düzenle. Düzenli su iç. Fazla kilon varsa ver.

Gut hastalığında atak öncesi ve atak tedavisi vardır.

Hedef kan ürik asit seviyesini 6mg/ dL'nin altında tutmaktır. Atak sırasında ağrı ve mikropsuz iltihabı düzeltmek için steroid olmayan ilaçlardan verilir.

Tamamen doktorunun senin için hazırladığı ilaçları kullan.



HAREKET ETMELİSİN

Sürekli kabızlık çekiyorum. Karnım ağrıyor, tuvalette saatler geçiriyorum. Doktora da gitmedim. Hangi gıdalardan uzak durmam lazım?

BAZI gıdalar, bağırsak hareketlerini etkileyerek kabızlığa neden olabilir.

Patates, havuç, pirinç pilavı, yayla çorbası, tarhana ve şehriye çorbası, makarna, elma, muz, mandalina, şeftali, nar gibi gıdalardan ve çay, kahve gibi kafeinli içeceklerden sakınmak iyi olur. Ancak kabızlık sadece yediklerimizle ilgili değildir.

Hareket azlığı, tuvalet erteleme, hava yutma, kabızlık yapan ilaçlar, hipotroidi gibi metabolizmayı yavaşlatan hastalıklar da kabızlığa yol açabilir.



PROSTATA BAKTIR

55 yaşındayım. Sertleşme sorunum var. Daha çok erken değil mi?

ÖZELLİKLE sinir, stres ve sıkıntılı dönemlerde sertleşme sorunu sık olur.

Kaygı, korku ve huzursuzluk hallerinde ilişki isteği ve hazzı azalır. Sertleşme sorunu yaşanır. Hemen kaygılanma. Eşler arasındaki tartışmalar, aynı anda ilişki yaşanma isteği de direk sertleşmeyi etkiler.

Erkeklerde genellikle 60 yaşından sonra hormonlarda gerileme olabilir.

Prostat bezi ile ilgili kontrollerini aksatma. Her şeye kafanı takma.