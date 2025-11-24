PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa

Bunama başladı

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

24 Kasım 2025

38 yaşındayım. Yaşım genç ancak gün içinde sürekli unutkanlık problemi yaşıyorum. Ne yapmalıyım? Neler yemeliyim?

Duruma göre sebepler değişir. Ancak kan şekeri düşmeleri, düzensiz beslenmeler ve kaygı-depresyon durumları unutkanlığa neden olabilir. Ama iyi olan bir şey var ki unutkanlığını kendin fark edip kabullenmişsin. En azından erken bunamadan bahsetmeyiz. Dengeli beslenme ve hareket çok kıymetli. Yaban mersini, balık, ceviz, kırmızı et ve tahıl tüketmek hafıza açısından olmazsa olmazdır. Ayrıca meyve tüketimi çok önemlidir. Elma, böğürtlen, kiraz, kırmızı erik, ahududu, kayısı, üzüm, portakal, kırmızı greyfurt, şeftali, armut, mandalina ve nektarin de bol antioksidan içeriyor. Yani unutmadan hemen manava türlü renkli meyveleri almaya gidiyorsun.


TEST YAPILMALI


Kasıklarıma kadar kramp giriyor. Yürümekte zorluk çekiyorum. Nedeni ne olabilir?

Her 2 kasığa birden giren kramp şikayetlerinde öncelikle lif kas zorlanmaları akla gelir. Bu konuyla öncelikle doğru egzersiz tekniklerini kullanmak gerekir. Bununla beraber magnezyum ve kalsiyum eksiklikleri tespit edilmeli, gerekirse ilaç takviyesi yapılmalı. Özellikle kan testleri ile durum tespit edilmeli. Ayrıca bağ dokusu hastalıkları açısından romatizmal testler olarak bilinen CRP, RF ve sedimentasyon tetkiklerinden faydalanılabilir. Ama en önemli konu diğer bilgi ve muayene bulgularının tespit edileceği bir muayene ve doktor kontrolüne girmektir.


ŞEKERİNE BAKTIR


23 yaşında 170 santim boyunda 89 kilo erkeğim. Hesapladım obeziteyim. Hareket etsem ne zaman kaç kilo veririm?

Tespitin doğru. Şişmansın. Ayrıca acelecisin. Ayrıca her şeyi hesaplamak istiyorsun. Maalesef tıp bu kadar hesaplayamaz. Her beden tek yaratılmış. Genel bilgi gerçekleşecek bilgi değil. Yine de hareket zayıflamana yüzde 15-30 katkıda bulunur. Kalan kısmı doğru yapmazsan kalıcı sağlıklı kilo hedefi tutmaz. Beslenme zamanı, miktarı ve içeriği önemli. Hızlı yer hızlı kan şekerini yükseltirsen önce şişmanlık sonra şeker hastalığı yerleşir. Hemen iç hastalıkları uzmanına git. TSH, açlık tokluk glikoz-insülin, kolesterol, trigliserid, EKG, tansiyon ölçümü gibi ilk değerlendirmeleri yaptır.


FAZLASI ZARARLI


Hocam, çok meyve yiyorum. Bu da kilo yaptı. Ne yapayım?

Zayıflatıcı bir meyve ye. Yani ananas tüket. Örnek her gün en az iki öğününde meyve tercihin 1 hafta ananas olsun. Her öğünde yaklaşık yarım veya üçte bir ananas yiyebilirsin. 1 hafta sonra tartıya çık. Sonucu bana ilet. Ananas içinde bromelain isimli bir enzim var. Bu maddenin zayıflatıcı etkisi olduğu biliniyor.


AĞRILARIM VAR


Hocam yaygın kas ağrılarım vardı. Ozon tedavisi önerdiler. Faydası olur mu?

Ozon tedavisi ağrı tedavilerinde önemli faydalar sağlayan bir tedavidir. Sistemik ozon tedavisi için Rektal İnsuflasyon Metodu veya diğer bir adıyla fitil yöntemi ile ozon tedavisi doğal, ağrısız, hızlı ve güvenilir bir metottur. Kan yoluyla yapılan ozona göre avantajları vardır.

