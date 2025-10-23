26 yaşında erkeğim.

Yüzüm ve parmaklarım şişiyor. Tahlillerim iyi çıktı.

Doktor stresten olduğunu söyledi. Ne yapmalıyım?

Aldığın ilaçlar varsa onları öğrenelim. Ayrıca el ve yüzde şişmeler alerjik durumlarda, bazı romatizma hastalıklarında da olabilir. Mutlaka tam idrar tahlili yaptır. Protein kaçağı var mı? Bakalım. Ayrıca daha önce hepatit gibi bir karaciğer hastalığı geçirdiysen karaciğer testleri, protein, albümin testleri de görülmeli.

CHECK-UP SAĞLIKTIR



Eşim 40 yaşında. Ona check-up hediye edeceğim.

Ne önerirsiniz?

Eşiniz sağlığa değer ve önem veren birine sahip. Bu yüzden onun adına ben size teşekkür ediyorum. Bence sürpriz bir iç hastalıkları muayenesi yaptırın. Ona özel bir check-up yaptırmak istiyorsanız önce muayene olması gerekir. Muayene sırasında yapılan tespitlere göre check-up netleşir. Tabi ki yaşa özel testler istenebilir.

Sonrasında doktorunuzla birlikte sonuçları değerlendirirsiniz.



SEBZE TÜKET



58 yaşında şekerim çıktı.

Ekşi elma iyi gelir mi?

Diyabette birinci hedef kan şekerini yükseltmemektir.

Yani diyet uygulaması tedavinin en önemli parçasıdır. Ekşi elma efsanesine inanıp sürekli ekşi elma yiyip, sonra da ne bulduysa yiyenler maalesef hastalığın feci sonuçlarından kurtulamaz.

Özellikle sebze yemek şeker hastalığındaki en önemli diyet uygulamalarının başında gelir. Günde 1.5 porsiyon fazla sebze yemek şeker hastalığına yakalanma riskini yüzde 14 azaltır.