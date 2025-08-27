İşim stresli. 11 aydır hastayım. Bağırsağımda iltihap çıktı. Haplar pek geçirmiyor. "Ülserli Kolit" dediler. Yediklerimden olabilir mi? Ne yapayım?

Yediklerine bedeninin verdiği tepkileri takip et. Bu şekilde "Sana özel sakınma listesi" oluşturabiliriz. Örneğin baharatlı ve acılı yiyeceklerin hastalığın belirtilerini artırabileceği bilindiğinden bu tür gıdaların tüketilmemesi tavsiye edilir. Bakteriyel veya viral besin zehirlenmeleri hastalığı aktive edebileceğinden ülseratif kolitli hastaların gıda tüketiminde temizlik kurallarına özellikle dikkat etmeleri gerekir. Ozon tedavisi ve manyetik alan tedavisinden de faydalan.

KORKMAMAK LAZIM

21 yaşındayım, beş aydır kilo veremiyorum. Doktor 'İnsülin direnci olabilir' dedi. Nedir bu hastalık? Tehlikeli mi?

Glikoz bedenimizin enerjisi, benzinidir. Gıdalar bedene girer, emilir, karaciğerde glikoz üretilir. Organlarımız da bunu kullanır. Gerek hastalara yapılan, gerekse bedenimizin doğal olarak yaptığı insülin doku ve organlara glikozun girmesini ve kullanılmasını sağlar. İnsülin direnci olan kişilerde bu etki olmaz. HOMA-IR denilen bir test yapılır. Sonucu muayene ve diğer tetkik sonuçlarıyla yorumlanır. Gerekirse düzenleyici ilaçlar verilir.

Korkulacak bir durum değil ancak takip gerekir.

SİLİKON MESELESİ

Memelerime silikon taktırdım. Gebe kalmak istiyorum. Süt verebilir miyim? Süt silikonla temas eder mi?

Silikon protezin yerleştirilmesi için kesi yeri meme başının etrafı ya da meme altı çizgisinden yapılır. İkisinin de yapılamadığı durumlarda koltuk altından kesi yapılabilir. Protez meme dokusu içine değil arkasına konduğu için meme dokusuna zarar vermez. Silikon protez süt emzirmeyi, gebeliği önlemez. Süt silikonla temas etmez.

ÜROLOĞA GÖRÜN

Kız kardeşim 19 yaşında. 2-3 yıldır idrar kaçırma sorunu oluyor. Doktora da gittik ama sonuç alamadık. Ne yapmalıyız?

Geçmiş olsun. Ani tuvalete gitme isteğiyle istemsiz olarak idrar kaçırma, fiziksel aktiviteyle idrar kaçırma, farkına varılamayan idrar kaçırma, sürekli idrar kaçırma, uyku esnasında idrar kaçırma, tuvalet sonrası damla damla idrar kaçırma, mesanede idrar birikmesi sonrası idrar kaçırma gibi idrar kaçırma çeşitleri var. Nörolojik, enfeksiyona bağlı, doğuştan gelen, geçirilmiş ameliyat, kas güçsüzlüğü gibi nedenle olabilir. Üroloji uzmanı ile birlikte hareket etmeli.

CİLT İÇİN GEREKLİ

Saçlarım zayıf ve dökülüyor. B vitamininin 5.'sine baktır dediler. Nerede baktırabilirim?

B Vitamininin 5.'si dediğimiz vitamin Pantotenik asittir. Saç yapısında önemli görevleri vardır. Laboratuarlarda baktırabilirsin. B kompleks vitaminleri sağlıklı cilt, saç, göz ve karaciğer için gereklidir. Ayrıca sinir sistemi normal çalışması içinde B vitaminlerinin tam olması gereklidir. B vitamini kullanıp doktor kontrolüne gitme ihtimalin de var.