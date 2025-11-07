Sık sık büyük abdeste çıkıyorum. Şişkinliğim var. Karnım ağrıyor. Tek rahatladığım yer tuvalet. Neyim var benim?

Anlattıklarınız huzursuz bağırsak hastalığının yani spastik kolit veya irritabl bağırsak hastalığı dediğimiz bir hastalığın şikayetleriyle uyuşuyor. Bu durum bağırsak çalışma bozukluğudur. Bazen kabızlık, bazen ishal, sürekli gaz, dışkılamada düzensizlik tekrarlar. Sıkıntılı, evhamlı, alerji var olduğu sürece tekrarlar.



PERHİZ YAP KURTUL



2 yıldır şekerim var. Hep yüksek çıkıyor. Ömür boyu bunu çekecek miyim? Doktorlara gidiyorum. Sonuç aynı. Niye sürekli yükseliyor diyorum "Sinirdendir" diyorlar. Sinir şekeri niye yükseltsin ki?

Arabayı 20 kere çarpsan, 21 kere tamir ettirsen bir daha çarptığında da bozulur. Yani sen sinirli, gergin, huzursuz olursan şekerin düşmez. Baskı altında iken, vücut adrenalin ve kortizon adı verilen stres hormonlarını salgılayarak reaksiyon gösterir. Bu hormonlar karaciğerden kana şeker salgılanmasını sağlarlar. Perhiz yap, yeterince su iç, hareket et.



ANANAS TÜKET



Çok meyve yiyorum. Kilo yaptı. Ne yapayım?



Zayıflatıcı bir meyve ye. Yani ananas tüket. Örnek her gün en az iki öğününde meyve tercihin 1 hafta ananas olsun. Her öğünde yaklaşık yarım veya üçte bir ananas yiyebilirsin. 1 hafta sonra tartıya çık. Sonucu bana ilet. Ananas içinde bromelain isimli bir enzim var. Bu maddenin zayıflatıcı etkisi olduğu biliniyor.