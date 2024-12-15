Nafiz Hocam, 63 yaşında andropoz sıkıntım başladı. İstekliyim ancak sertleşme sorunu yaşıyorum. Bu dönemde ne yapmalıyım?

İLERİ yaş erkeklerdeki 'Testosteron' yani erkeklik hormonundaki düşüşe andropoz denir. Erkeklerde yaşa bağlı olarak andropoz gözlenir. Genellikle 60 yaşından sonra başlayabilir.

Bu hormonun azalmasına neden olan çeşitli hastalıklarda erkek cinsel fonksiyonları etkilenir.

Hemen panik yapmayın.

Önce doktora giderek kan tahlilleri yaptırın. Kontrollerinizi aksatmayın.

Andropozda cinsel dürtü azalır, daha az sertleşme olur, yaşam sevinci düşer.

Güç ve dayanıklılık azalır, boy kısalmaya başlar. Ayrıca sıkıntılı ruh hali de artar.



İSTEĞİM AZALMIYOR

59 yaşındayım. Hala istekliyim. Ama eşim bana kızıyor. 'Bu yaştan sonra olur mu?' diyor. Doktorlara söylemeye de çekiniyorum.

Bu yaşta hala ne istiyorsun derse ne derim?

DOKTORA söylemeye çekinme. Önce eşinle bu durumu konuş. Konuşmazsan neden isteksiz olduğunu anlayamazsın. Yaş ilerledikçe kas, kemik ve eklemler aşınır. Eski pozisyonlar rahatsız edici gelebilir.

Uygun ilişki pozisyonlarını deneyin. Eşinin sana anlatmadığı, menopoza bağlı sıkıntıları olabilir. Gerekirse bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olsun. İleri yaş hanımlar 'Bu yaştan sonra' diyerek muayenelerini önemsemezler.

Bazen idrar kesesi ve rahim sarkmaları gibi sıkıntılardan dolayı ilişkiden sakınabilirler.

ŞEKER BÖBREĞE DERT

60 yaşındayım. 8 yıldır şeker hastalığım var. 4 çeşit hap yutuyorum. Yine de şekerim dengesiz. İdrar testi yapıldı. Doktor 'Böbreklere zararı olur' dedi. Moralim bozuldu. Diyalize girecek miyim?

KAN şekeri yüksek olan hastalarda böbrek zarar görür. Protein kaçağı olur.

Böbrek çalışması tedbir alınmazsa bozulur. Moral bozukluğu hastalığını arttırır.

Dediklerimi yapmaya başla. 1-Diyet listeni düzenlet ve uygula. 2-Tokluk kan şekerini ölç. 3- Tansiyonunu ölç. Büyük tansiyonun 12'yi, küçük tansiyonun 8'i geçmesin. 4- Göz dibi muayenesi olmak için doktora git. 5- Efor testi yaptır. 6- Bütün bunları düzenli takip edebilmek için doktorunu seç. Beslenmene dikkat et.

Ozon tedavisi de şekerini dengelemeye yardımcı olur.



AŞKTA BUNALIM

İşimden dolayı depresyondayım. Hanımla ilişkimi etkiledi. İlaçtan dolayı eşimle birlikte olamıyorum. Ne önerirsiniz?

UMUTSUZLUK, kızgınlık gibi duygular cinsel duyguların ortaya çıkmasını engelleyebilir. İşin ilginç yanı depresyonu tedavi etmek için kullanılan ilaçlar cinsel isteksizliğe ve ereksiyonun ortaya çıkmasına engel olabilir.

Bence ilacı veren doktorla bu durumu konuşarak bir süre ilacı kullanmayı kes. Eşler duygusal dünyalarını olumsuz etkileyen kötü giden iş durumu gibi değişiklikleri paylaşmalıdır. Eğer sorunun kaynağını eşine anlatmazsan, eşin kendi ihtimallerini düşünebilir. Bu durumun en kötü ihtimali ise "başka bir kadın" ihtimali olması fikridir.

Aileni sen kurtaracaksın.