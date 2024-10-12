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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU

Tarihi 12 Ekim 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Panik yok süt var

54 yaşındayım. 2 aydır menopozdayım. Eşim "Cinsel hayatımız da bitecek mi" diye soruyor? Bundan sonra ilişki için neler yapmalıyım?
MENOPOZ doğal bir durumdur. Hastalık değildir. Hormon değişiklikleri bedeni ve ruhu etkiler. Cinsel organda değişiklikler meydana gelebilir.
Önyargılarınızdan kurtulun. Mutlaka ve mutlaka eşinizle daha fazla vakit geçirin. Aksi söylenmedikçe, süt ve sütlü gıda alın. Fasulye, soya fasulyesi, elma, hurma, kereviz sapı, nar, meyan kökü, şeftali, lahana, domates, incir, brokoli, armut, kiraz, maydanoz, kimyon, dereotu tüketin. Cinsel ilişki için rahat, huzurlu ortamlar ayarlayın.
Yeterince uyuyun. Yani özetle menopoz, sizin müsaade ettiğiniz kadar cinselliği etkiler.

RAHAT OLMALISIN
Utancımdan kimseye anlatamadım. Evlenmek üzereyim ama cinsel organım küçük. Şimdi ne olacak? 'Eşim bir şey söyler mi?' diye korkuyorum. Ne olur bana yardım edin.
ÇOCUK sahibi olmak için cinsel organının uzun olması gerekmez. Birbirini sevip sayan eşlerin cinsel hayatları da sıkıntısız olur. Ayrıca cinsel ilişki öncesi sevişme döneminin uzunluğu daha önemli bir durumdur.
Gönül rahatlığıyla evlen.
Gönül rahatlığıyla mutlu ol, hayat arkadaşını da mutlu et.

BANA BİR ÇARE
İltihaplı kolitim var. 1 aydır ishalim. 3 yıldır çekiyorum bu hastalığım var. Bana bir çare.
STRES, iltihaplı bağırsak hastalığını arttırmış. Stres tedavisi yapmadan kolitin düzelmeyebilir.
Beslenmeni düzenlemek gerekir. Mikrop eklendi mi eklenmedi mi bakmamız lazım.
Antibiyotikler, gerekli vitamin ve mineraller tedavine eklenmeli. Ozon Tedavisi ve Mıknatıs Yatak Tedavisi (PEMF TERAPİ) İyileşme süresini ve hızını arttırabilir.
Aynı doktor takibinde kalmalısın.

TAKİP ÖNEMLİ
41 yaşındayım. Tansiyonum yüksek. İlaç kullandım. Şimdi de aşk hayatım bitti. Bana yardım edin.
HİPERTANSİYON, adı üstünde yüksek gerilim demek... Sıkıntı varsa çare de var. Ailesel yatkınlığının üstüne gergin kişiliğin erken yaşta tansiyonunu yükseltmiş. Hipertansiyon uzun sürede cinsel hayatı etkileyebilir. Ancak ilaçtan sonra cinsel hayatın bozulmuş. Bazı tansiyon ilaçları iktidarsızlık, erektil disfonksiyon yapabilir.
Doktoruna git. Başka ilaç versin. Düzenli beslenmek, iyi uyumak, hareket etmek gerekiyor. Hayat şeklini değiştir.

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