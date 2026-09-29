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Fon soruşturmasında "mağduruz" demişti! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal Dubai'ye taşındı

Fon soruşturmasında "mağduruz" diyerek kendini savunan Mustafa Sandal'ın, olaylardan önce Dubai'den oturum izni aldığı ortaya çıktı. Melis Sütşurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye yerleşip Türkiye'ye dönmediği öne sürülürken, ünlü şarkıcı konser dönüşü havalimanında Dubai polisinin engeline takıldı.

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Fon soruşturmasında "mağduruz" demişti! Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup Sandal Dubai'ye taşındı

Mustafa Sandal, eşi Melis Sütşurup Sandal'ın fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından açıklama yapmış ve "Benim alnım ak!" diyerek eşiyle birlikte mağdurlardan biri olduklarını belirtmişti.

Ancak Sandal'ın bu fon soruşturmalarından önce Dubai'den oturum izni almak için başvuruda bulunduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde konser için yurt dışına çıkmak isterken Dubai polisi Sandal'ı havalimanında çevirip ülkeden çıkarmadı.

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Dubai'den oturum iznine başvurduğu ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Dubai'den oturum iznine başvurduğu ortaya çıktı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"DUBAİ'YE GİTTİ" İDDİASI

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, işlemlerin bitmesi için 2 gün Dubai'de kalmak zorunda olan Mustafa Sandal, özel jet kiralayıp yurt dışındaki konserine yetişti.

Öte yandan Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildiği iddia edildi. Melis Sütşurup'un fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, fon parasını çekip Dubai'ye taşındı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, fon parasını çekip Dubai'ye taşındı.

EŞİNİN MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 42 kişinin mal varlığına tedbir konuldu. Bu isimler arasında bulunan, aynı zamanda borsacı Cihan Sütşurup'un kızı olan Melis Sütşurup Sandal'ın tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çektiği iddia edildi.

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