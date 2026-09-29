Erken emeklilik için hesaplar değişiyor! Eksik primini tamamlamak için borçlanma ve ihya planlayanlar dikkat
Yüzde 28,4 ve yüzde 35 zam senaryolarında 18 aylık askerlik borçlanmasındaki fark 75 bin 982 lirayla 93 bin 640 lira arasında değişebilecek. Başvuru için 31 Aralık’a kadar mevcut tutarlar geçerli olacak.
Çalışanlara erken emeklilik yolunu açan hizmet borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında tutarlar yeni yılla birlikte değişecek. Asgari ücretteki artış, en düşük ve en yüksek ödemeye yansıyacak. 31 Aralık'a kadar başvuranlar, tutarlar artmadan eksik primlerini tamamlayabilecek.
ANNE DAHA AZ ÖDÜYOR
1 aylık doğum borçlanmasına en az başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında ödeme yapılıyor. Askerlik ve yurt dışı dahil diğer borçlanmalar ile Bağ-Kur ihyasında ise bu oran yüzde 45 oluyor. Mevcut asgari ücrete göre 1 aylık doğum borçlanmasına en az 10 bin 569 lira 60 kuruş ödeniyor. 2 yıllık doğum borçlanması da 253 bin 670 lira tutuyor. Bu tutarlara ocak ayında asgari ücret zammı yansıyacak.
NE KADAR ARTACAK?
Örneğin; asgari ücret ocakta OVP'deki 2026 enflasyonu tahmini kadar yani yüzde 28.4 artırılırsa 1 aylık borçlanma 13 bin 571 liraya yükselecek, 2 yıllık doğum borçlanması da 72 bin 42 lira artışla 325 bin 712 liraya ulaşacak. Asgari ücretin yüzde 30 artması halinde de doğum borçlanması 1 aylıkta 13 bin 740, 2 yıllıkta 329 bin 771 lirayı bulacak. Yüzde 35'lik bir asgari ücret zammı ise 1 aylık doğum borçlanmasını 14 bin 268 liraya yükseltirken, 2 yıllık doğum borçlanmasını da 88 bin 785 lira artışla 342 bin 455 lira yapacak.
DİĞERLERİ NE VERECEK?
Askerlik ve yurt dışı gibi diğer hizmet borçlanmalarında ise şimdi başvuran 1 ay için en az 14 bin 863 lira 50 kuruş ödüyor. Bu tutar eğer asgari ücret yüzde 28.4 artarsa 19 bin 84, yüzde 30 zamlanırsa 19 bin 322 liraya çıkarken, yüzde 35 artış durumunda 20 bin lirayı aşacak. 18 aylık askerlik borçlanmasına şimdi 267 bin 543 lira ödenirken, bu tutar yüzde 28.4 artış halinde 343 bin 525, yüzde 30 artış olursa 347 bin 805, yüzde 35 artış yapılırsa 361 bin 183 liraya ulaşacak. Bu formüllere göre 18 aylık askerlik borçlanmasında ocak ayında 75 bin 982-93 bin 640 lira arasında bir fark ortaya çıkabilecek. Borçlanma ve ihyaya e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapma imkanı var. Bunun için e-Devlet'e girip işlemin ve sürenin seçilmesi gerekiyor.
ÖDEME DAHA SONRA
Tutar artışından etkilenmemek için başvuruların 31 Aralık tarihine kadar yapılması şart. Ödeme ise hemen değil. Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanmalarında ödenecek tutarın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde paranın yatırılması gerekiyor. Yurt dışı borçlanmalarında ve Bağ-Kur ihyasında ise tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık süre bulunuyor.
FORMÜLLERE GÖRE BORÇLANMA VE İHYA
BUNLARA DİKKAT!
Hizmet borçlanmasında borçlanma yapılabilecek süreden ihtiyaç kadarı prim süresine ekletilebiliyor. İhyada ise bu imkan yok. Durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi şart. Kısmi ihya olmuyor.
Borçlanma başvurusunda bulunup bunun ödemesini yapanlar, eğer emekli aylığı bağlanmadan önce başvurursa, ödediği hizmet borçlanmalarının bedelini geri alabiliyor. Kısmi iade yapılamıyor. İade faizsiz olarak gerçekleştiriliyor. İhyada ise uygulama tamamen farklı. Eğer ihya işlemi gerçekleşmiş ve ödeme yapılmışsa, sonrasında bundan vazgeçilemiyor, ödenen prim tutarı iade alınamıyor.