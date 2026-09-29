Askerlik ve yurt dışı gibi diğer hizmet borçlanmalarında ise şimdi başvuran 1 ay için en az 14 bin 863 lira 50 kuruş ödüyor. Bu tutar eğer asgari ücret yüzde 28.4 artarsa 19 bin 84, yüzde 30 zamlanırsa 19 bin 322 liraya çıkarken, yüzde 35 artış durumunda 20 bin lirayı aşacak. 18 aylık askerlik borçlanmasına şimdi 267 bin 543 lira ödenirken, bu tutar yüzde 28.4 artış halinde 343 bin 525, yüzde 30 artış olursa 347 bin 805, yüzde 35 artış yapılırsa 361 bin 183 liraya ulaşacak. Bu formüllere göre 18 aylık askerlik borçlanmasında ocak ayında 75 bin 982-93 bin 640 lira arasında bir fark ortaya çıkabilecek. Borçlanma ve ihyaya e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapma imkanı var. Bunun için e-Devlet'e girip işlemin ve sürenin seçilmesi gerekiyor.

Hizmet borçlanması ve Bağ-Kur ihyasında yeni yılda ödenecek tutarlar asgari ücret artışına göre yükselecek. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

ÖDEME DAHA SONRA

Tutar artışından etkilenmemek için başvuruların 31 Aralık tarihine kadar yapılması şart. Ödeme ise hemen değil. Askerlik ve doğum gibi hizmet borçlanmalarında ödenecek tutarın başvuru sahibine tebliğ edildiği tarihten itibaren 1 ay içinde paranın yatırılması gerekiyor. Yurt dışı borçlanmalarında ve Bağ-Kur ihyasında ise tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık süre bulunuyor.

FORMÜLLERE GÖRE BORÇLANMA VE İHYA

Borçlanma Kalemi Mevcut (TL) Zamlı Tutarlar (TL) Doğum borç. · Günlük 352,32 %28.4: 452,38 %30: 458,02 %35: 475,63 Doğum borç. · Aylık 10.569,60 %28.4: 13.571,37 %30: 13.740,48 %35: 14.268,96 Doğum borç. · 2 yıllık 253.670,40 %28.4: 325.712,79 %30: 329.771,52 %35: 342.455,04 Diğerleri · Günlük 495,45 %28.4: 636,16 %30: 644,09 %35: 668,86 Diğerleri · Aylık 14.863,50 %28.4: 19.084,73 %30: 19.322,55 %35: 20.065,73 Diğerleri · 18 aylık 267.543,00 %28.4: 343.525,21 %30: 347.805,90 %35: 361.183,05

BUNLARA DİKKAT!

Hizmet borçlanmasında borçlanma yapılabilecek süreden ihtiyaç kadarı prim süresine ekletilebiliyor. İhyada ise bu imkan yok. Durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi şart. Kısmi ihya olmuyor.

Borçlanma başvurusunda bulunup bunun ödemesini yapanlar, eğer emekli aylığı bağlanmadan önce başvurursa, ödediği hizmet borçlanmalarının bedelini geri alabiliyor. Kısmi iade yapılamıyor. İade faizsiz olarak gerçekleştiriliyor. İhyada ise uygulama tamamen farklı. Eğer ihya işlemi gerçekleşmiş ve ödeme yapılmışsa, sonrasında bundan vazgeçilemiyor, ödenen prim tutarı iade alınamıyor.

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