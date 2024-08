- VÜCUT DİLİ OLUMSUZDUR: Eğer hoşlandığın biri kollarını kavuşturmuş bir şekilde duruyorsa, göz temasından kaçınıyorsa veya senden uzaklaşıyorsa senden hoşlanmıyor olabilir.

- UYGUNSUZ ORTAM: Eğer birinin etrafında olmak rahatsız edici veya zorlama hissettiriyorsa, o kişi sizinle vakit geçirmekten hoşlanmıyor olabilir. Olay yerini hemen terk edin.

- SIĞ KONUŞMALAR: Eğer konuşmalarınız her zaman kısa ve kişisel değilse, bu onun sizinle ilgilenmediği anlamına gelebilir. Lafı fazla uzatmayın derim.

- DOKUNMAKTAN KAÇINIR: İlgili biri sık sık sarılır. Birisi mesafeli durursa, sizden hoşlanmıyor olabilir.

- DİNLEMEMEK: Eğer söylediklerinizi sık sık tekrarlamak zorunda kalıyorsanız veya o sizin hakkınızda bir şeyleri unutuyorsa, size dikkat etmiyordur.

- SENSİZ PLANLAR: Eğer takılmak istiyorsanız ama o her zaman meşgulse, sosyal medyasını kontrol edin. Eğer başkalarıyla birlikteyse, sizden kaçıyor olabilir.

- SİZİ HER ZAMAN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYORSA: Eğer sık sık planları iptal ediyorsa, bu sizinle vakit geçirmek istemediğinin bir işaretidir.

- SADECE BİR ŞEYE İHTİYAÇ DUYDUĞUNDA İLETİŞİME GEÇİYORSA: Eğer sadece bir araç veya para gibi yardıma ihtiyaç duyduğunda iletişime geçiyorsa, sizi kullanıyor olabilir.

- TÜM KONUŞMALARI SİZ BAŞLATIYORSANIZ: Eğer her zaman siz konuşmaya başlamak zorunda kalıyorsanız ve erkek arkadaşınız asla konuşmuyorsa, bu onun umursamadığını gösterir.

- SAHTE GÜLÜMSEMELER: Eğer gülümsemeleri gözlerine ulaşmıyorsa, muhtemelen gerçek değildir. Eğer size asla içtenlikle gülümsemiyorsa, sizden hoşlanmıyor olabilir.

- MESAJLARINIZI GÖRMEZDEN GELMEK: Eğer size cevap vermesi uzun zaman alıyorsa veya hiç cevap vermiyorsa sizden kaçınıyor olabilir.

- UZAKLAŞMAK: Eğer siz konuşurken biri geri çekilirse ya da uzaklaşırsa, büyük ihtimalle sizden uzaklaşmak istiyordur.

- SOSYAL MEDYA İSTEKLERİNİ GÖZ ARDI ETMEK: Eğer ona bir arkadaşlık isteği gönderirseniz ve o bunu görmezden gelirse, sizinle bağlantı kurmak istemeyebilir.

- ŞAKAYI KALDIRAMIYORLAR: Eğer şakalarınız yüzünden sinirleniyorsa veya onları komik bulmuyorsa, bu sizden hoşlanmadığı anlamına gelebilir.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Çin'de şu ana kadar Gmail, Google Maps, Facebook, YouTube, Twitter, Scribed, Çince Wikipedia, Pornhub, Google, TIME, WhatsApp ve Tumblr dahil olmak üzere 6.000.000'dan fazla internet uygulaması/web sitesi engellendi.

Cicero'ya göre Julius Sezar, bir gün akşam yemeğinden sonra kendini kötü hissettiği için bir suikast girişiminden kurtulmuş.

Suikastçıların onu beklediği tuvalete gitmek yerine yatak odasına gitmiştir.



TESPİTLİ YORUM

@ozgunhdr Bir tane şarj aleti varsa kimin kullanacağına sarj yüzdesi karar verir. Bu yazılı olmayan evrensel bir kuraldır...



GÜLÜ YORUM

@tecofcof Yan masadaki herif "Piyangodan ikramiye çıkarsa memleketi terk ederim" dedi.

Üstad bu nasıl vizyon ya, Elon Musk felan mısın?