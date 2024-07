- YÖNETİM DERSLERİ 1:

Bir gün bir tavşan, ağaç dalında boş boş oturan baykuşa sordu:

- Senin gibi bütün gün boş boş oturabilir miyim?

- Tabii, neden olmasın.

Tavşan da öyle yaptı.

Birdenbire bir kaplan ortaya çıktı ve tavşanı yedi! Boş boş oturmak için çok yüksekte oturuyor olmanız gerek...

- YÖNETİM DERSLERİ 2:

Hindi: Şu ağacın en üst dalına çıkmak istiyorum ama hiç gücüm yok.

İnek: Neden benim gübremden (burada başka bir şeyden bahsediyorum) biraz yemiyorsun? Onlar besin deposudur.

Hindi bir parça inek gübresi yedi ve gerçekten bunun ilk dallara ulaşacak kadar enerji verdiğini fark etti. Ertesi gün biraz daha yedi ve ikinci dala ulaştı.

Birkaç gün sonra ağacın en üstüne çıkmayı başardı.

Aniden bir çiftçi ağacın tepesindeki hindiyi fark etti ve onu vurdu. (Afedersiniz) Gübre (siz anladınız) yemek sizi en üste çıkartabilir. Ama orada kalmanızı sağlayamaz.

- YÖNETİM DERSLERİ 3:

Küçük bir kuş kışı geçirmek üzere güneye gidiyordu... Hava çok soğuktu ve kuş donarak yere düştü. Yerde öylece yatarken bir inek geldi ve üzerine bir parça gübre (Anlamışsınızdır artık) bıraktı. Donmak üzere olan kuş gübrenin sıcaklığıyla ısındı. Çok mutlu oldu, neşe içinde şarkı söylemeye başladı. Ordan geçmekte olan bir kedi kuşun sesini duydu.

Onun nerede olduğunu keşfetmekte gecikmedi. Kuşu gübreden sıyırdı ve yedi!

1. Üzerinize gübre atan herkes düşmanınız değildir!

2. Sizi gübreden kurtaran herkes dostunuz değildir!

3. Gübrenin içine düştüyseniz çenenizi kapalı tutun!



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Brad Pitt, 1997 yapımı Tibet'te Yedi Yıl filmindeki rolü nedeniyle Çin'e giriş yasağı aldı.

Dalai Lama'yı olumlu bir şekilde canlandırdığı için Yönetmen Jean-Jacques Annaud ve yardımcı oyuncu David Thewlis ile birlikte yasaklandı.

Amazon 1 tıklamayla satın alma konusunda patent sahibidir;

Apple onlara lisans ücreti öder. 2000 yılında bir tıkla sipariş verme özelliğini Apple Computer'a (şimdiki adıyla Apple Inc.) online mağazasında kullanılmak üzere lisansladılar.



TESPİTLİ YORUM

@theodoranin Lisede her sınıfta saati okulun saatiyle saniye saniyesine aynı olan, dersin bitmesine kaç dakika kaldığını ona sorduğumuz bir çocuk olurdu. O çocuklar şu an napıyor acaba?



GÜLÜ YORUM

@drolsunltfn King Betting Fen Lisesi'ndeyim..

11. sınıftayım..

Deneme sınavına giricez. Sınıfça anlaştık, bir çılgınlık yapıp denemede ad-soyad kısmına hocaların adlarını yazıcaktık. Neyse yazdık çıktık.

Müdür geldi sınıfa tabii, herkes sus pus.. Çok gücendim neden biriniz de benim adımı yazmadı?