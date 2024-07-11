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Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

Tarihi 11 Temmuz 2024

En iyi iltifatlar

1. Aşk İltifatları
Hayatımda sensiz [X] yıl yaşadığıma inanamıyorum. Ne yapıyordum ki?
Ben de seni karanlığa kadar takip edeceğim.
Galaksideki her yıldız ölene kadar seninle olacağım.
Seninle geçirdiğim her gün, asla uyanmak istemediğim bir rüya gibi geliyor.
Sen kalbimin en gerçek arzusu ve ruhumun ebedi yoldaşısın.
2. Gerçek Kişilik Övgüleri
Umarım çocuğum sizin kadar nazik ve harika biri olarak büyür.
Keşke dünyada sizin kadar gerçek ve şefkatli daha fazla insan olsaydı.
Varlığınız odayı aydınlatıyor ve kalbiniz yaptığınız her şeyde parlıyor.
3- Entelektüel İltifatlar
Görüşleriniz beni her zaman hayrete düşürüyor; zihniniz gerçekten parlak.
Sizinle yaptığım sohbetler bir bilgi hazinesini keşfetmek gibi.
Bilgeliğiniz ve bakış açınız paha biçilemez; beni daha derin düşünmeye teşvik ediyorsunuz.
Zekanız manyetik; sizi saatlerce konuşurken dinleyebilirim.
Başkalarının kaçırdığı şeyleri görme konusunda olağanüstü bir yeteneğiniz var.
4- Görünüm Övgüleri
Gülümsemeniz gördüğüm en güzel şey; günümü aydınlatıyor.
Gözleriniz büyüleyici; tek bir kelime olmadan hikayeler anlatıyor.
Herhangi bir kalabalığın içinde öne çıkmanızı sağlayan doğal bir zarafetiniz var.
Kendinizi taşıma şekliniz gerçekten çarpıcı; zahmetsizce zarifsiniz.
Stil anlayışınız kusursuz; her zaman inanılmaz görünüyorsunuz.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Steve Jobs ölüm döşeğindeyken 5 farklı oksijen maskesi istedi. Neden?
Sadece en iyi yaratıcı tasarıma sahip maskeyi almak için. Gerçekten, bu adamın tasarıma olan tutkusu sınırların ötesindeydi. Ama Apple'ı diğerlerinden farklı kılan şey bu değil mi?

TESPİTLİ YORUM
@arabadakipaspa İnsan hayatının 3 evresi vardır:
1-Tavuk göğsü tatlısının tavuktan yapıldığını sandığın dönem.
2-Tavuk göğsü tatlısının tavuktan yapılmadığını öğrendiğin dönem.
3-Tavuk göğsü tatlısının gerçekten de tavuktan yapıldığını öğrendiğin dönem...

GÜLÜ YORUM
@sakinolyaaaa Bir gün sınıfa tütsü getirdim "Yoksa tütsü ne bilmiyor musunuz" dedim. Öğrencim sitemli bi sesle "Bilmiyoruz öğrenmeye geliyoruz işte dedi. Mantıklı!

ALKIŞLI YORUM
Sabah işe hatrı sayılır bir şekilde geç kaldığımda uydurduğum bol aksiyonlu bahanemi dinleyen patronum, "Çok mu düşündün bu bahaneyi?" dediğinde, "Yoo, birden aklıma geldi" demiş olamam değil mi? Hay dilimi...

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