"Evren… milyarlarca galaksiden oluşan sonsuz bir boşluk. Ve bazen… bu boşluk, beklenmedik dostluklara gebedir. İşte, Andromeda'dan gelen bir varlığın… Türkiye'de geçirdiği altı unutulmaz gün."

GÜN 1 – İLK TEMAS

"Köy halkı için bu, herhangi bir salı günüydü.

Ta ki gökyüzünden, paslanmaz çelikten yapılmış dev bir disk inene kadar…" Nevşehir'in Kavaklı Köyü'nde, traktörlerin gölgesinde ilk iletişim kurulur. Mustafa Amca, çay tepsisiyle yaklaşır.

-"Hoş geldiniz… yol yorgunusunuzdur." Uzaylı, kozmik aksanıyla yanıt verir:

-"Üç yüz bin ışık yılı geldim." Mustafa Amca: "Ha iyi, Aksaray'dan uzak sayılmaz."

GÜN 2 – MANGAL DİPLOMASI

"Türkler için mangal, sadece et pişirme değil… aynı zamanda bir barış anlaşmasıdır." Uzaylı, lazer gözleriyle köfte pişirmeyi öğrenir. Etler, mikron seviyesinde eşit pişer. Bu, köyde "mangal devrimi" olarak anılır.

GÜN 3 – HALAYIN EVRENSEL RİTMİ

"Müzik… türler arası en güçlü bağdır. Ve bazen… o bağ, davul zurnadır." Düğünde uzaylı, halayın başına geçer. Antenleri ritimle sallanır, köy halkı ise hayranlıkla izler. Bazıları onun hareketlerini "uzaylı dansı" diye sosyal medyada paylaşır.

GÜN 4 – MUTFAKLA TEMAS

"Türk mutfağı… galaksideki en güçlü kitle imha silahlarından biridir.

Ama bu silah, lezzet üzerinden işler." Dolma, baklava ve kelle paça… Uzaylının midesi ilk kez bu kadar karmaşık bir diplomasiye maruz kalır.

Günlüğüne şu notu ekler:

"Eğer bu halk barış görüşmelerini bu sofrada yaparsa… evrende savaş kalmaz. Sadece mide ekşimesi artar."

GÜN 5 – KÜLTÜREL UYUM

"Uyum sağlamak, yalnızca dili öğrenmek değil… o dilin altındaki niyeti de anlamaktır." Uzaylı, tavlada 'mars' yapmayı, çay ocağında 'Abi çaylar benden' demeyi, ve 'Yavaş yavaş getir' cümlesinin aslında 'Hemen getir' anlamına geldiğini öğrenir.

Gemisine Türk bayrağı asar.

GÜN 6 – VEDA

"Her misafir, sonunda geldiği yere döner. Ama bazıları… kalbinde memleket kokusu taşır." Gemisine sucuk, turşu ve 5 litrelik şalgam yüklenir.

Mustafa Amca, son kez sarılır:

- "Evladım, oralarda üşürsen ara. Battaniye yollarız." Gemi havalanırken hoparlörden şu mesaj duyulur:

"Ben geldim, gördüm… ve doydum."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Japonya'da "ağlamak için kiralanan adam" diye tuhaf bir meslek var. Cenazelerde veya duygusal anlarda ortamı hüzünlendirmek için çağrılıyorlar. Adam daha "Merhaba" demeden hıçkırıkla gözlerden yaşlar süzülüyor.

Paketler var: Mini: Bir damla yaş. Orta: El titretme, birkaç mendil. Full: Bol yaş, "Neden böyle?" fısıltısı. Yan hizmet: Omuz sallama, mendil uzatma. Ücret yüksek ama gözyaşları "organik." En büyük risk yanlışlıkla doğum günü partisine çağrılmak.

TESPİTLİ YORUM

@turanjpic İlkokulda ıslak mendil istendiğinde "Napcaksın?" diye sorup ona göre vermemizzz dünyanın en haklı şeyiydi de neyse...

ALKIŞLI YORUM

@erymngk Birinden hoşlanınca çevreye gereksiz iyi davranmaya başlamak...