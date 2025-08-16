Naz Başlangıç Paketi: Tanışmada hafif gülümseme + "hmm düşünürüm" diyerek merak uyandırma.

Cevap Geciktirme Sanatı: Mesaja 2 saat sonra "aaa bak yeni gördüm" cevabı (ama 2 dakika içinde online olmuştur).

Ben Küsmem: "Ben kızmadım" diyerek 3 gün susma.

Yemek Nazı: "Acıkmadım" deyip başkasının tabağından en lezzetli lokmayı alma.

Nedensiz Kaş Kalkışı: 15 derece kalkarsa hafif naz, 30 derece kalkarsa soğuk savaş.

Sessiz Alarm: "Yok bi şey" = Çok şey var, ama kendin bulacaksın.

Gizli Mesaj: "Hadi sen bilirsin" cümlesi = Asla öyle yapma.

Naz Döngüsü: Önce küsme-Barışma-"Ama yine yaparsan" uyarısı.

Tatlı Trip: Küs gibi yapıp sonra sevdiği tatlıyı getireni affetme.

Sürpriz Test: Aniden "beni seviyor musun?" sorusu. Yanlış tonda cevap hayat boyu kullanılır.

Hediyeyi Küçümseme: "Ay hiç gerek yoktu" der ama hediye yastığın altında saklanır.

Gizli Kıyas: "Kız arkadaşın sana böyle yapıyor mu?" ile başlayan tuzak sorular.

İnce Dokundurma: Kendi almadığı kararı "ben zaten öyle düşünmüştüm" diye sahiplenme.

Soğuk Omuz: Yan yana otururken yarım metre kayma.

Anlam Yükleme: "Beni dinlemiyorsun" cümlesi, aslında saatlerdir dinlenmesine rağmen gelir.

Mevsimsel Naz: Baharda romantik, yazın tatil planı nazı, kışın battaniye altı nazı.

Film Nazı: "İstediğin filmi aç" deyip, senin seçtiğini 15 dakika eleştirme.

Gücenme Şifresi: "Hiç önemli değil" cümlesi = Çok önemli.

Sosyal Medya Nazı: Hikâyene bakıp beğenmeyip sonra "güzelmiş" diye yüz yüze söyleme.

Final Sahnesi: "Ben naz yapmam" diyerek tüm listeyi inkar etme.

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Güney Kore'de "kiralık aile" hizmeti vardır. Yalnız yaşayan veya ailesinden uzak kişiler, özel ajanslardan anne, baba, kardeş hatta kuzen "kiralayabilir." Bu "aile üyeleri" doğum günü kutlamalarına, düğünlere, bayram ziyaretlerine gider; birlikte yemek yer, fotoğraf çektirir. Hatta bazen kavga edip gönül alma sahneleri bile senaryonun bir parçası olur. Yani aile sıcaklığı isteyen ama kendi ailesiyle pek anlaşamayanlar için, hem duygusal hem de biraz tiyatral bir çözüm.

TESPİTLİ YORUM

@cetveldekidelik Gece acıkması yüzünden kalkıp mutfakta ayaküstü tulum peyniri gömerken çaydanlıkta yansımanı görüp bir müddet hayatı sorgulamak..

GÜLÜ YORUM

@tyler_durden_s 9 yaşımdayken annem ve babam beni karşılarına alıp boşanacaklarını psikolojimin bozulmamasını fln söylediler. Psikolojimi bozup boşanmadılar.