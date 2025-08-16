PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye'nin nüfusu alarmda! Doğurganlık tarihin en düşük seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı güncel verilere göre, 0-4 yaş aralığındaki çocuk sayısı 2025 yılı itibarıyla 4 milyon 945 bin 831'e gerileyerek Cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyelere geriledi. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Nüfusbilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, bu tabloyu doğum oranlarındaki hızlı düşüşün çarpıcı bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Başkan Erdoğan'ın "En az üç çocuk" vizyonu bu noktada demografik gelecek için kritik bir öneme sahip.

2024 yılının Ekim ayında yaklaşık 5 milyon 140 bin olan 0-4 yaş grubundaki nüfusun, son dokuz ayda yaklaşık 200 bin civarında azalarak Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine indi. Böylelikle 0-4 yaş arası nüfus ilk kez 5 milyonun altına düşmüş oldu. Bu tablo, hem doğum oranlarındaki gerilemenin devam ettiğini hem de Türkiye'nin nüfusunun giderek yaşlandığını ortaya koyan bir gerçek olarak görülüyor.

Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt'un açıklamalarına göre doğurganlık hızının yenilenme düzeyi olan 2,1 oranından uzaklaşıldığını ve 1,48 civarlarında olduğu biliniyor, bu eğilimin hızla devam etmesi halinde genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının hızla azalacağını belirten Eryurt bu gidişle nüfus artış hızının 15-20 yıl içinde yatay bir banda gelerek sıfıra yaklaşacağını, hatta bazı bölgelerde nüfusun azalmaya başlayabileceğini de değiniyor. Bu gidişatın, gerekli hazırlıklar yapılmadığı takdirde ilerleyen yıllarda ekonomik büyüme, iş gücü arzı ve sosyal güvenlik sisteminin üzerinde ciddi problemler oluşturacağı kaçınılmaz bir gerçek.

"DOĞUM VE ÖLÜM SAYILARI ARASINDAKİ FARK ÇOK AZ"

Uluslararası ölçekte nüfus verilerinin yıl ortası ve yıl sonu paylaşılması yönünde bir teamül olduğunu belirten Eryurt, "Bu yıl itibarı ile TÜİK bunun da ötesine geçerek üçer aylık dönemler halinde nüfus verilerini paylaşmaya başladı" dedi. Güncel verilere ulaşmak açısından bu uygulamayı oldukça önemli bulduğunu da ifade eden Eryurt, "Tabi bu üçer aylık dönemlerde sadece yaşa ve cinsiyete göre toplam nüfus verileri paylaşılıyor. Toplam doğurganlık hızı gibi göstergeler paylaşılmıyor. Fakat toplam nüfustaki artışa ve 0-4 yaş grubu nüfustaki değişime bakarak bazı çıkarsamalar yapmak mümkün" diyerek verilere göre nüfusun yılbaşından bu yana 159 bin 910 kişi arttığına dikkat çekti. Eryurt "doğum sayıları ve ölüm sayıları arasındaki farktan çok az bir sayı" dedi. Eryurt sözlerine bu durumun hem yabancı nüfusun sayısal büyüklüğünde bir azalma olduğuna hem de doğum sayılarında azalma eğiliminin devam ettiğine vurgu yaptı.

ERDOĞAN'IN "EN AZ ÜÇ ÇOCUK" VİZYONU TÜRKİYE'NİN DEMOGRAFİK GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldiği günden beri Türkiye'nin güçlü, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olması gerektiğini her zaman vurgulayarak "En az üç çocuk" politikasını sürekli canlı tutup bu vizyonu devlet teşvikleriyle de desteklemiş ve sadece aileleri değil, ülkenin geleceğini de güvence altına almayı hedeflemişti. 2008 yılından itibaren devam eden bu vizyon, bugüne kadar "Mümkünse dört, beş çocuk" şeklinde genişletilerek günümüze kadar gelmiştir. Toplum içerisinde maalesef artık modern dünya popülerliğine yenik düşülerek doğum oranları normallerin altında kalmıştır.