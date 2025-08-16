Türkiye'nin nüfusu alarmda! Doğurganlık tarihin en düşük seviyesinde
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı güncel verilere göre, 0-4 yaş aralığındaki çocuk sayısı 2025 yılı itibarıyla 4 milyon 945 bin 831'e gerileyerek Cumhuriyet tarihindeki en düşük seviyelere geriledi. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Nüfusbilim Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt, bu tabloyu doğum oranlarındaki hızlı düşüşün çarpıcı bir göstergesi olarak değerlendiriyor. Başkan Erdoğan'ın "En az üç çocuk" vizyonu bu noktada demografik gelecek için kritik bir öneme sahip.
