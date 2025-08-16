Türkiye'nin nüfusu alarmda! Doğurganlık tarihin en düşük seviyesinde

2024 yılının Ekim ayında yaklaşık 5 milyon 140 bin olan 0-4 yaş grubundaki nüfusun, son dokuz ayda yaklaşık 200 bin civarında azalarak Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerine indi. Böylelikle 0-4 yaş arası nüfus ilk kez 5 milyonun altına düşmüş oldu. Bu tablo, hem doğum oranlarındaki gerilemenin devam ettiğini hem de Türkiye'nin nüfusunun giderek yaşlandığını ortaya koyan bir gerçek olarak görülüyor.



Prof. Dr. Mehmet Ali Eryurt'un açıklamalarına göre doğurganlık hızının yenilenme düzeyi olan 2,1 oranından uzaklaşıldığını ve 1,48 civarlarında olduğu biliniyor, bu eğilimin hızla devam etmesi halinde genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının hızla azalacağını belirten Eryurt bu gidişle nüfus artış hızının 15-20 yıl içinde yatay bir banda gelerek sıfıra yaklaşacağını, hatta bazı bölgelerde nüfusun azalmaya başlayabileceğini de değiniyor. Bu gidişatın, gerekli hazırlıklar yapılmadığı takdirde ilerleyen yıllarda ekonomik büyüme, iş gücü arzı ve sosyal güvenlik sisteminin üzerinde ciddi problemler oluşturacağı kaçınılmaz bir gerçek.

