- Ne yesem ya?

- Aç olan sensin güzelim.

- Imm tavuk mu yesem, balık mı yesem?

- Hadi bak karar ver.

- Ayy ne yesem yaa?

- Beş kardeş.

- Efendim - Beşamel soslu tavuk ye.

Böyle bir diyalogla er kişiler haylice karşılaşmıştır.

Kararsız kadın, her ne kadar kesin yargıya ulaşmakta sıkıntı yaşayan kadınmış gibi görünse de bu yalnızca bir yanılsamadan ibarettir. Zira yalnızca en doğru ve ona en çok haz verecek sonuca ulaşmaya çalışan kadındır. Çünkü her zaman daha iyi bir seçeneğin var olduğunu bilir. Kıyafetinden yemeğine, seçeceği adama kadar ince eleyip sık dokur. Ömür törpüsüdür elbette. Ancak kendi huzuru için, karşı tarafın telef olmasını asla umursamaz.

Ama ama... Soruyordu fikrini? Lütfen arkadaşım.

Yapma. O sadece sesli düşünüyor.

Kendisiyle alakalı konularda son sözü her zaman kadın söyler. Diğer yandan, almak istediği karar doğrudan sizinle ilgiliyse; ilişkinizin geleceğini tayin edecekse, yaptığı sadece sizi sıcak tutarak durum değerlendirmesine devam ettiğini göstermektir.

- Alo, geldim ben, aşağıdayım.

- Ayyyy hazırlanamadım ki daha.

-...

- Ne giysem yaaa?

- Canım ne fark eder, giy bir şey gel.

- Off siyah mııı, beyaz mııı?

- Çuval!

- Efendim?

- Çuval giysen yakışır bebeğim.

- ...

- Beyaz giy beyaz. Ağaç oldum hadi artık!

Pek tabii pembe giyip gelir. Lan yine saf gibi senin dediğini yapacak sandın değil mi?



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Kişi ne kadar akıllıysa o kadar hızlı düşünür ve yazısı da o kadar özensiz olur.

2.450 Amerikalı her yıl cinsel ilişkiye bağlı kalp krizlerinden ölüyor.

Kadınların vücutlarında erkeklerin iki katı kadar ağrı reseptörü vardır, ancak ağrı toleransları çok daha yüksektir.

YouGov'un 2019 araştırmasına göre küçük kardeşler en komikler olma eğilimindedir. Doğum sırası kişiliği etkiler; büyük kardeşler genellikle en sorumlu, en küçük kardeşler ise en kaygısız olanlardır.



TESPİTLİ YORUM

@lbraAbramovic Hoca vizitte "Arkadaşlar bu hastada eflamasyon var ne verelim" dedi.

Tam cevap verecekken hasta araya girip "Hocam bende enflasyon mu var?" diyor.

Aynen amca seninle topyekün mücadele edeceğiz birazdan.



GÜLÜ YORUM

@alicanteee Antalya'da otelde kuru temizlemeye kıyafet vermediğim halde odaya etek ve gömlek geldi. Resepsiyona durumu anlatıyorum "Sizin olmadığına eminsiniz değil mi?" diyor. Tabii ki eminim kardeşim, şu eteğin kesimine kumaşına falan bak. Sence bunu giyecek kadar rüküş bir adam mıyım ben?