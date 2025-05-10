Anneler Günü şıklığı Kemerburgaz’da buluştu! Pelin Karahan, Aslıhan Doğan Turan gibi ünlü isimlerden samimi açıklamalar

Müge Boz, Tülin Şahin, Pelin Karahan, Pelin Akil, Ceren Benderlioğlu, Zeynep Sever Demirel, Aslıhan Doğan Turan ve Öznur Serçeler Kemerburgaz'da bir markanın Anneler Günü'ne özel koleksiyon davetine katıldı. Renkli görüntülerinin yaşandığı davette, ünlü isimler samimi açıklamalar yaptı...
Pelin Karahan ve ailesi. (Sosyal medya)
AİLECEK EVDE YEMEK YİYORUZ!
Pelin Karahan, Bodrum'daki fahiş fiyatlara isyan etti. Yaz aylarını eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Yalıkavak'taki evlerinde geçiren ve restoranlardaki ödenen paralara üzüldüğünü belirten Karahan, "Biz çok fazla evde yemek yiyen bir aileyiz, arada bir dışarıda yiyoruz. Gerçekten artık dışarıda yemek yemeğe can dayanmaz. O yüzden evde yapmak ve yemek çok keyifli, ben zaten mutfağı seviyorum" dedi.
Bodrum'daki 2 bin 500 TL'lik lahmacun tartışmasına katılan Karahan, "Lahmacuna iki bin 500 lirayı hayatta vermem. Yazık günah, çok fazla" ifadelerini kullandı.
Aslıhan Doğan Turan ve Arda Turan çiftinin çocukları. (Takvim Gazetesi)
ARDA SÜRPRİZ YAPMAZ
Youtube'da program yapan Aslıhan Doğan Turan, Eyüpspor teknik direktörü olan eşi Arda Turan'ın özel günlerde sürpriz yapmayı sevmediğini belirtti. Turan, "Arda Bey özel günlerde sürpriz yapan biri değil" şeklinde konuştu.
Ceren Benderlioğlu. (Takvim Gazetesi)
FRANSIZCA ÖĞRENİYOR
Ceren Benderlioğlu, ağlamanın cilde iyi geldiğini ve gençleştirdiğini söyledi. Oyuncu, "Ağlamak çok gençleştiren bir şey, gözyaşının içindeki asitler cilde iyi geliyor gerim gerim geliyorsun. Ağlama sahnelerini seviyorum" dedi. Yaz tatilinde kızının dil kursu için Fransa'ya gideceğini belirten Benderlioğlu, şunları söyledi; "Yazı Fransa'da geçirmeyi planlıyorum. 2-3 hafta Fransa'da olacağım. Kızım Fransızca öğreniyor."
Pelin Akil ve ailesi. (Sosyal medya)
ÇOCUKLARIMIZ VAR!
2016 yılında evlendiği Anıl Altan'la boşanacakları iddiaları karşısına Pelin Akil, "Böyle şeyleri konuşmanın zamanın değil, çocuklarımız var konuşmayı tercih etmiyoruz" dedi. Anıl Altan ve Pelin Akil'in Alin ve Lina adında 6 yaşında ikiz kızları var.
Müge Boz ve ailesi. (Instagram)
VİNA, RİKA'YI KISKANIYOR
Caner Erdeniz'le evli olan Müge Boz, kızı Vina'nın kardeşi Rika'yı kıskandığını söyledi. Boz, "Rika ve Vina arasında ufak kıskançlıklar maalesef oluyor" dedi.
Tülin Şahin. (Takvim Gazetesi)
GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTÜYOR
Tülin Şahin, 6 yaşındaki kızı Siena'yı çok fazla göstermiyor. Şahin biraz da nazardan korkuyor.