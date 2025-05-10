Anneler Günü şıklığı Kemerburgaz’da buluştu! Pelin Karahan, Aslıhan Doğan Turan gibi ünlü isimlerden samimi açıklamalar

Müge Boz, Tülin Şahin, Pelin Karahan, Pelin Akil, Ceren Benderlioğlu, Zeynep Sever Demirel, Aslıhan Doğan Turan ve Öznur Serçeler Kemerburgaz'da bir markanın Anneler Günü'ne özel koleksiyon davetine katıldı. Renkli görüntülerinin yaşandığı davette, ünlü isimler samimi açıklamalar yaptı...

Pelin Karahan ve ailesi. (Sosyal medya)

AİLECEK EVDE YEMEK YİYORUZ!

Pelin Karahan, Bodrum'daki fahiş fiyatlara isyan etti. Yaz aylarını eşi Bedri Güntay ve çocuklarıyla Yalıkavak'taki evlerinde geçiren ve restoranlardaki ödenen paralara üzüldüğünü belirten Karahan, "Biz çok fazla evde yemek yiyen bir aileyiz, arada bir dışarıda yiyoruz. Gerçekten artık dışarıda yemek yemeğe can dayanmaz. O yüzden evde yapmak ve yemek çok keyifli, ben zaten mutfağı seviyorum" dedi.

Bodrum'daki 2 bin 500 TL'lik lahmacun tartışmasına katılan Karahan, "Lahmacuna iki bin 500 lirayı hayatta vermem. Yazık günah, çok fazla" ifadelerini kullandı.