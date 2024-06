ERKEKLER klima gibidir sıcak hava filtreleri hep error çeker ve bir anda soğuk havaya dönüşür.

ERKEKLER biçimsiz geometrik şekiller gibidir sinirlendikleri, kıskandıkları diğer durumlarda suratları anlamsız ifadelere bürünür bunlara gülen kadınlarda hep kötüdür.

ERKEKLER resim çerçevesi gibidir, onları tutan tek bir ayaktır ve bir parmakla yıkılmaya hazırdırlar ama her çerçeve gibi önde görüntüleri sağlamdır.

ERKEKLER çakmak gibidir. Nasıl çakmak rüzgarlı havada ne kadar çakarsan çak yanmazsa, onlar da haksız olduklarında asla ama asla kabul etmezler.

NE kadar ısrar edersen et onlar haklıdır, kaçar ya erkekler de aynen öyledir.

Bir deneyimden sonra tatları kaçar. Bağnazlaşırlar.

ERKEKLER internet gibidir, sık kullandıkları bir adres illa vardır ama sörfü çok severler...

ERKEKLER web cam gibidir arada bir hayatımızda görüntü pikselleri düşer kaybolur silinirler, bazen de cam gibi insanın tepesinde biterler...

ERKEKLER bazen hayalperesttir, olmayan bir olayı varmış gibi anlatır, onun içinde kaybolur gider.

ERKEKLER anayasa gibidir. Sürekli yeni bir kanunla onay bile istemeden karşımızda biterler...

ERKEKLER laptop gibidir, ilk 4 saatten sonra sıkılır, şarj etmek gerekir sürekli onları, hep bir değişim hep bir yenilik.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Ayakkabılarınız insanların bilinçaltında sizin hakkınızda fark ettiği ilk şeydir. Güzel ayakkabılar giyin.

Annenizle konuşmak, sarılmakla aynı etkiye sahiptir ve stres düzeyinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Sesinin sesi oksitosin salgılar ve büyük bir stres gidericidir.

Kuğuların tüm yaşamları boyunca yalnızca bir partneri vardır.

Eşleri öldüğünde kırık bir kalple vefat ederler.

Köpekler insanları kendilerinden farklı algılar ama kediler böyle algılamaz.

Kediler insanlara başka bir kediye davranacakları gibi davranırlar.



TESPİTLİ YORUM

@nageIsman Hesaplarıma göre 150 sene sonra hiç Ayhan kalmayacak dünyada. Bakın çevrenize kaç tane Ayhan kaldı. Çocuk Ayhan hiç yok hatta. Şöyle dümdüz bir Ayhan çocuk getirelim dünyaya...



GÜLÜ YORUM

@kanjiwatanabee Artık hayatta şaşıracağım bir şey kalmadı derken eczaneye biri girip "Si vitamini var mı?" diye sordu. Ben dahil herkes 'Yeni mi çıktı bu vitamin?' diye düşünürken, eczacı C vitaminini verdi İngiltere prensine...