6.5 milyon için %16.80 ilave zam hesaplandı! Emekli memura 22 bin 913 TL maaş fırsatı: Öğretmen, polis, bekçi, avukat...
Temmuz ayında yaklaşık 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşlarında önemli bir artış bekleniyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre maaş artışları enflasyon farkının etkisiyle büyüyecek. Temmuz zammı hem memurların hem de emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek şekilde planlanırken bu artışın detayları ekonomik göstergelere dayalı olarak şekillenecek. Peki öğretmen, polis, hemşire maaşları ne kadar zamlanacak? İşte en düşük memur ve memur emeklisi aylıkları için yeni tahminler.
Giriş Tarihi: 30.04.2025 08:32
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 08:32